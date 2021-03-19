SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
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SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

19.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10

Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma SözleşmesiKaan ÜLKER-Serhan TÜRKİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türkiye Bankalar Birliği arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin imzalanacağı toplantı başladı.

Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Kaan ÜLKER-Serhan TÜRKİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Türkiye Bankalar Birliği arasında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin imzalanacağı toplantı başladı.

Şişli'deki DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı. Yeni sözleşmeye göre; 5+2 yıl olan eski anlaşma, 7+2 olarak revize edilecek. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine göre kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Toplantıya girerken basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ederken, Galatasaray Adası ile ilgili davanın lehlerine sonuçlanmasıyla ilgili de, Camiamız tarafından normal karşılanıyor bunlar. Normale devam edeceğiz. Daha bir sürü normalleştirmemiz var dedi.

SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
SPOR Dört Büyükler ile Bankalar Birliği'nden Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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