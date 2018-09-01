Dönmez: Spot Doğalgaz Piyasası Hayata Geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bugün itibarıyla hayata geçirilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'na ilişkin, "Enerji ticareti merkezi olma yönündeki hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adımı kurguladık ve gerçekleştiriyoruz" dedi.

Dönmez: Spot Doğalgaz Piyasası Hayata Geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bugün itibarıyla hayata geçirilen Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'na ilişkin, "Enerji ticareti merkezi olma yönündeki hedeflerimize ulaşmak için önemli bir adımı kurguladık ve gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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