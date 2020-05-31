Donald Trump'ın kullandığı sıtma ilacı zararlı mı
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Donald Trump'ın kullandığı sıtma ilacı zararlı mı

Donald Trump'ın kullandığı sıtma ilacı zararlı mı?Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) SITMA ilacı olarak bilinen ancak koronavirüs tedavisinde Türkiye'de de kullanılan hidroksiklorokinin etken maddeli ilaç dünya çapında tartışmaya neden oldu.

31.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:47

Donald Trump'ın kullandığı sıtma ilacı zararlı mı?

Buse ÖZEL - İSTANBUL, (DHA) SITMA ilacı olarak bilinen ancak koronavirüs tedavisinde Türkiye'de de kullanılan hidroksiklorokinin etken maddeli ilaç dünya çapında tartışmaya neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump bu ilacın kullanımını öneren açıklamalar yapınca tepki aldı. Hastalığın tedavisinde başarılı bir grafik yakalayan Türkiye ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği protokolden farklı bir protokol izliyor ve ilacı kullanmaya devam ediyor. Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Semra Sardaş ilacın 70 yıla yakın bir zamandır kullanıldığını ve yan etkilerinin bilindiğini belirtti. Koronavirüs için hala özel bir ilaç olmadığını belirten Prof. Dr. Sardaş, yan etkileri Türk doktorlarının çok iyi kontrol ettiğini ve başarının sırrının bu olduğunu söyledi.

"70 YILDIR KULLANILAN BİR İLAÇ VE YAN ETKİLERİNİ BİLİYORUZ"

Çin'in ilacı kullanması nedeniyle Türkiye'nin de bu ilacı denediğini belirten İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Semra Sardaş, "1950'li yıllarda kullanıma girmiş eski bir ilaç. Yaklaşık 70 yıldır piyasada olması nedeniyle yan etkileri biliniyor. Harvard Üniversitesi'nden bir Profesör 'Bu ilacın bu kadar yan etkisi olduğunu bilseydik kullanmazdık' diyor. Ancak buna şaşırıyorum çünkü zaten tüm yan etkilerini biliyoruz" dedi.

"DOĞRU HASTAYA DOĞRU DOZDA, DOĞRU İLACIN VERİLMESİ GEREKİYOR"

Koronavirüse karşı herhangi bir ilaç bulunmaması nedeniyle farklı antiviral türü ilaçların kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Sardaş yan etkilerin kontrol edildiği sürece ilacın kullanılabileceğini belirtti ve şunları ekledi: "İlacın birkaç farklı yan etkisi var. Öncelikle kalp kasını güçsüzleştiriyor bu nedenle aritmiyi arttırıyor. İkincil olarak ilaç karaciğerde yıkıma uğruyor ve böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılıyor. Ama 65 yaş üzerindeki hastalarda karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalma oluyor. Onun için bu tip hastalara verilirken yine dikkatli olunması gerekiyor. Kişinin altta yatan bir kalp damar hastalığı varsa o hastalarda da dikkatli kullanılması gerekiyor. Üçüncü olarak gözde retinopati ve kemikiliğinde baskılama yapıyor. Bunlar bilinen yan etkileri. İlaçta önemli olan akıllı kullanım. Doğru hastaya, doğru dozda, doğru ilacın verilmesi gerekiyor."

"TÜRK DOKTORLARINI TEBRİK ETMEK LAZIM"

Türk doktorlarının yatırdıkları tüm hastalarda bu yan etkilere karşı önlem alarak ve gözlem ile ilacı kullandığını belirten Prof. Dr. Sardaş, "Hekimlerimizi tebrik etmek lazım. Yatırılan hastalarda muhakkak bu sorunlar inceleniyor ve tartışılıyor. Alttan yatan bir kalp hastalığının olup olmadığı irdelenerek ve elektrokardiyografi (EKG) çekilerek ilaç verildi. Dolayısıyla akıllı yönetildiği sürece iyi sonuçlar verdi" dedi.

" DÜNYADAN ÖNCE KULLANMAYA BAŞLADIK"

Atatürk'ün 'Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' sözünü hatırlatan Prof. Dr. Sardaş, "Hastalar bizde çok dikkatli izleniyor. Altta yatan başka hastalıkların olup olmadığı sorgulanıyor. Herhangi bir yan etki görüldüğünde dozu azaltılıyor ya da kesiliyor. Yerine başka bir ilaç kullanılıyor. Ayrıca dünyanın aksine biz antikoagülan grubu ilaçları (pıhtı oluşumunu önleyen ilaçlar) biz çok önce kullanmaya başladık. Bunlar da bize başarı getirdi. Eğer riski iyi yönetebilirsek bu ilaçların bir sorunu yok" dedi.

HİDROKSİKLOROKİNİN İLACI İLE İLGİLİ NELER OLDU?

Koronavirüs için hala kesin olarak tedavi eden bir ilacın olmaması nedeniyle virüslere karşı kullanılan antiviral ilaçlar denendi. Bunun üzerine etkili olduğu düşünülen ilaçlardan biri olan hidroksiklorokinin ilk olarak salgının başladığı Çin'de kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ilacı korunma amaçlı olarak kullandığını açıklayınca bazı bilim insanlarından tepki aldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele de ilacı kullandığını ifade ederken Dünya Sağlık Örgütü ilacın yan etkisi üzerine yapılan araştırmalardan bir tanesini durdurdu. Fransa ise geçtiğimiz hafta ilacın koronavirüs tedavisinde kullanımını tamamen yasakladığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Donald Trump'ın kullandığı sıtma ilacı zararlı mı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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