Domenec Torrent kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı, ekibinde kimler var, boyu kaç, Türkçe biliyor mu? Domenec Torrent'in kariyeri

Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi takımları çalıştırmıştır, ekibinde kimler var? merak ediliyor. Domenec Torrent'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'da, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol hoca Domenec Torrent'le her konuda anlaşmaya varıldı. 59 yaşındaki hocanın, yarın ekibiyle birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan İspanyol hocanın yarın ekibiyle birlikte İstanbul'da olacağı öğrenildi.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

Domènec Torrent Font (d. 14 Temmuz 1962), İspanyol teknik direktör ve eski futbolcu. FC Barcelona, FC Bayern München ve Manchester City FC'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak çalıştıktan sonra sırasıyla New York City FC ve CR Flamengo'nun teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.

Domènec Torrent doğum tarihi : 14 Temmuz 1962

14 Temmuz 1962 Domènec Torrent kaç yaşında : 59 yaşında

59 yaşında Domènec Torrent nereli : İspanya

İspanya Domènec Torrent mesleği ne : Teknik direktör, Eski futbolcu

Teknik direktör, Eski futbolcu Domènec Torrent hangi takımları çalıştırdı : FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City FC (Guardiola'nın yardımcısı olarak)/ New York City FC, CR Flamengo (Teknik direktör olarak)

FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester City FC (Guardiola'nın yardımcısı olarak)/ New York City FC, CR Flamengo (Teknik direktör olarak) Domènec Torrent boyu kaç : 1.74 metre

1.74 metre Domènec Torrent futbolcu iken hangi mevkide oynadı : Orta Saha

Santa Coloma de Farners, Girona, Katalonya'da doğan Torrent, orta saha oyuncusu olarak oynadı. UE Olot'a 1980 yılında memleketi CE Farners'tan katıldı; Olot, transferini eski kulübüne karşı bir hazırlık maçı ayarlayarak ödedi. 1983'te Olot'tan ayrıldı ve ardından AD Guíxols'a katıldı ve burada sadece 27 yaşında koç olmak için emekli oldu.

PROFESYONEL KARİYERİ

Erken kariyer

Torrent, antrenörlük kariyerine 1991 yılında memleketi CE Farners ile başladı ve kulübü 1994 yılında Regional Preferente'ye (altıncı kademe) terfi ettirdi. Mayıs 1996'da kulüpten ayrılacağını açıkladı ve ardından UD Cassà'yı da devraldı. Temmuz ayında altıncı seviye. Temmuz 1997'de Torrent, hala altıncı bölümde olan AE Roses'tan sorumlu olarak atandı. Kulübün yönetim kurulu tarafından reddedilen, ancak yine de bir sonraki Ocak ayında görevden alınan istifasını Kasım ayında teklif etti.

Mayıs 1998'de Torrent, Primera Catalana'da FC Palafrugell'in yöneticisi oldu; yan ile 2000 yılında Tercera División'a terfi etti ve kulübü, tarihinin en iyisi olan 2001-02 sezonunda altıncı sıraya taşıdı. Temmuz 2003'te Torrent, Segunda División B tarafı Palamós'un teknik direktörlüğüne atandı, ancak sezon sonunda küme düştü; o sonradan aşağıdaki Mayıs kulüpten ayrıldı. 29 Mart 2005'te Josep María Nogués'in yerine üçüncü lig mücadelecileri Girona FC'nin menajeri seçildi, ancak düşüşü engelleyemedi.

Guardiola'da Çalışmak

2007'de Girona'yı yönettikten sonra Torrent, başlangıçta taktik analist olarak çalışmak üzere Pep Guardiola'nın FC Barcelona B'deki ekibine katıldı. Üçüncü lige terfi etmesi ve Guardiola'nın Mayıs 2008'de ilk takımın menajeri olarak atanmasından sonra, Torrent de aynı görevde birinci takıma yükseldi. Torrent, Guardiola'nın FC Bayern Münih ve Manchester City'ye taşınmasıyla birlikte on bir yılda 24 kupa kazandı.

New York City

11 Haziran 2018'de, teknik direktörlüğe geri dönme arzusunu öne sürerek Torrent, Major League Soccer takımı New York City FC'nin yeni baş antrenörü olarak Patrick Vieira'nın yerine atandı. 2020 sezonu boyunca üç yıllık sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçı 24 Haziran'da NYCFC'nin Toronto FC'yi 2-1 mağlup etmesiyle gerçekleşti.

8 Kasım 2019'da New York City FC ve Torrent karşılıklı olarak yollarını ayırmayı kabul etti. 2019 sezonunda 64 puanlık bir franchise rekoru elde ettikten sonra kulüpten ayrıldı ve ardından CONCACAF Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Flamengo

31 Temmuz 2020'de Torrent, bir buçuk yıllık sözleşmeyi kabul ettikten sonra Campeonato Brasileiro Série A tarafı Flamengo'nun başına getirildi. 9 Kasım'da deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-0 yenildikleri maçın ardından görevinden alındı.

Kişisel hayat

Domenec Torrent, eski bir Barcelona oyuncusunun torunudur.

GALATASARAY DOMENEC TORRENT İLE ANLAŞTI MI?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık.

Galatasaray'da Fatih Terim'in boşluğu çabuk doldu. Burak Elmas, Terim'in ayrılığından sonra düzenlediği basın toplantısında yeni hocanın Domenec Torrent olduğunu açıkladı.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"YARDIMCILIK İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık. Kendisi hakkında topladığım görüşlerden sonra bu kanaati getirdim.

"ÖNEMLİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜM"

Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.

"EN UYGUN İSİM"

Başka isimlerle de görüştük ancak bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum.

"HOCA İLE HEMFİKİRDİK"

Mevcut ekibe katkı verecek bir antrenörün, ileride Fatih hocamızın görevini üstlenecek biri olması konusunda Fatih hoca ile hemfikirdik.

"PLANLAR DEĞİŞMEDİ"

Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım.

"TÜRK YARDIMCI GETİRECEĞİZ"

Domenec Torrent için bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Anlaşma olunca açıklarız.

"SEÇİM KARARI ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Karar verici Galatasaray Spor Kulübü üyeleridir.

"BU YOLDAN DEVAM EDECEĞİZ"

Bu yoldan dönmeyeceğiz ve bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz.

"SEÇİME HAZIRLANIYORLAR"

Geçmiş seçimden çıkan bazı adayların, tekrar seçime hazırlandığını biliyoruz ama burada Galatasaray esastır. Güvenoyu gerektirecek bir durum yok."

Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz? — Haberler (@Haberler) January 10, 2022

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