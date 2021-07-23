Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nazmi İ. yönetimindeki 43 TH 005 plakalı taksi, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Sanayi Kavşağı'nda Selahattin U'nun kullandığı 43 YC 309 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Nazmi İ. ve Selahattin U, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Domaniç'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Yiğit

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