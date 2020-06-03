Dolar güne düşüşle başladı! Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Çarşamba günü güncel döviz fiyatları!
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Dolar güne düşüşle başladı! Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Çarşamba günü güncel döviz fiyatları!

Dolar, Euro ve Sterlin Çarşamba gününe nasıl başladı? Güncel döviz fiyatları nedir? Çarşamba günü döviz fiyatları hakkında merak edilenler haberimizde. Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Çarşamba günü güncel döviz fiyatları!

Dolar güne düşüşle başladı! Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Çarşamba günü güncel döviz fiyatları!
03.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:45

Amerika Birleşik Devletler'inde ırkçılığa karşı olaylar ve Donald Trump'ın açıklamaları sonrası dolar düşüşe devam ediyor. Tüm dünyanın ortak döviz ve para birimi olan dolatın güncel fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Dolar, sterlin ve euro Çarşamba gününe nasıl başladı? Ne kadarlık bir düşüş oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dün 6,79-6,82 bandında hareket eden dolar günü 6,81'den tamamladı. Bugüne de 6,81 seviyesinden başlayan kur, öğle saatlerinden sonra düşüşe geçti. TL karşısında değer kaybeden dolar, 6,71'e kadar geriledikten sonra saat 17.50 itibarıyla 6,72'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Euro ve sterlinde de benzer düşüşler yaşanıyor. Gün içinde 7,61 seviyesine kadar yükselen euro şu sıralar 7,52'den, gün içinde en yüksek 8,55 seviyesini gören sterlin ise 8,45'ten alıcı buluyor.

Dolar güne düşüşle başladı! Dolar fiyatı bugün ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar? Çarşamba günü güncel döviz fiyatları!
ÇARŞAMBA GÜNÜ DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Dolara paralel olarak düşüşe geçen altının gram fiyatı ise güne 380 liradan başlamasının ardından şu sıralar 376 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 618 liradan, cumhuriyet altını ise 2.517 liradan satılıyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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