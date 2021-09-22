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Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

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Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianameANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'i sırtından ve elinden bıçaklayarak, yaralayan hastası Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs'...

ANKARA (DHA) - Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor Ertan İskender'i sırtından ve elinden bıçaklayarak, yaralayan hastası Bayram Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs'ta hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayram Nargüler hakkında yürüttüğü soruşturma tamamladı. Nargüler hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, mahkemeye gönderildi.

ARŞİV

Haluk KARAASLAN/ ANKARA, -


Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame

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Haber: Doktoru bıçaklayan hastaya 22 yıla kadar hapis talebiyle iddianame - Haberler
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