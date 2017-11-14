Doktor Adayları Beyaz Önlük Giydi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi 2017-2018 akademik yılında kayıt yaptırarak eğitime hak kazanan öğrencilere, törenle beyaz önlük giydirildi.



Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılan programda, tıp fakültesini kazanan 99 öğrenciye, Beyaz Önlük Giyme Töreni yapıldı.



RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, programda yaptığı konuşmada, hekimliğin zor ve önemli bir görev olduğunu söyledi.



İnsana hizmeti kendisine görev edinmiş doktorların her zaman büyük fedakarlık yaptığına değinen Karaman, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:



"Mesleğinizi icra ederken ahlakı merkeze alın. Bir kişiye karşı olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Müslümanlığın ahlak güzelliği olduğunu unutmayın. Hayatınız boyunca bugün giydiğiniz önlükler gibi temiz ve beyaz kalın. Verdiğiniz sözü asla unutmayın. Her zaman iyilikle dolu olun. İyiliğin kazanması için çalışın."



Karaman, 2006 yılında kurulan fakültenin bu yıl 10. dönem öğrencilerinin beyaz önlük giydiğini, fakültede 127 öğretim üyesi ve 654 öğrenci mevcudu bulunduğunu sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerini rektör Karaman ile Prof.Dr. İstiklal Yaşar Vural, Prof.Dr. Ali Bilgin, Tıp Fakültesi Dekanvekili Doç.Dr. Adnan Yılmaz, RTEÜ Genel Sekreteri Adnan Er, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof.Dr. Hasan Türüt giydirdi.