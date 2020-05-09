Doğupark'a 'yürüyen merdivenli üst geçit'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğupark'a 'yürüyen merdivenli üst geçit'

Doğupark'a 'yürüyen merdivenli üst geçit'
09.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:42

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğupark'ta önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğupark'ta önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yürüyen merdivenli üst geçidin ilk etabı kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projeye daha imza atıyor. Samsun-Ordu çevre yolu viyadüğü ile raylı sistem hattının bulunduğu alandaki Doğupark'ta yaşanan yaya ulaşım sorunu, yürüyen merdivenli üst geçit ile ortadan kaldırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla başlatılan projenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Birinci etap kurulum çalışmalarında sona yaklaşılırken, testlerinin yapılmasının ardından yürüyen merdivenli üst geçidin 15 gün içinde hizmete gireceği ifade edildi.

9 metre yüksekliğinde ve 21 metre uzunluğundaki iniş-çıkışlı yürüyen merdivenli üst geçit projesinin viyadük tarafındaki ikinci etap çalışmasının ise Haziran ayı başında başlayacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne araç sayım sistemi kuruluyor
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum
Hayvan görüntüsünü 'Yakınca böyle oluyormuş demek ki' yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Hayvan görüntüsünü "Yakınca böyle oluyormuş demek ki" yazarak paylaşan şahıs gözaltına alındı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Önce vurup sonra yaktılar! Cinayetin sır perdesi aralanıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz olur
Bilim Kurulu Üyesi Tezer rehavete kapılan vatandaşları uyardı: Kuralları sağlayamazsak 2'nci dalga kaçınılmaz...
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Sinem Kobal Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mhp Mayıs Avrupa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Doğupark'a 'yürüyen merdivenli üst geçit' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 19:40:14. #1.14#
title