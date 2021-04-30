Doğu Anadolu'daki 7 ilde tam kapanma süreciyle sessizlik hakim oldu
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde tam kapanma süreciyle sessizlik hakim oldu

Doğu Anadolu'daki 7 ilde tam kapanma süreciyle sessizlik hakim oldu
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma süreciyle oluşan sakinlik dikkati çekti.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma süreciyle oluşan sakinlik dikkati çekti.

Salgın tedbirleri çerçevesinde dün saat 19.00'da başlayan kısıtlama, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te sona erecek.

Söz konusu illerde polis ekipleri dışarı çıkanların belgelerini kontrol ederek, Kovid-19 kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Erzurum'daki Cumhuriyet, Hastane, Recep Akdağ, Menderes, Yoncalık caddeleri, Üniversite ve MNG kavşakları, Yakutiye, Havuzbaşı ve Erzurum Kalesi meydanları ile tarihi mekanlar boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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