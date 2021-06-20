Doğu Anadolu'daki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor

Doğu Anadolu'daki 7 ilde kısıtlama nedeniyle sessizlik yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'ın sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'ın sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Erzurum'da, Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı başta olmak üzere tarihi yerler Yakutiye Medresesi Lalapaşa Cami ve Erzurum Kalesi ile kent meydanları boş kaldı.

Vatandaşların, evlerine yakın bölgelerdeki bakkal, kasap ve balıkçılardan alışveriş yaptığı kentte, polis ve jandarma ekipleri de uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Sürücüler ile dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, kuralları ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.

Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da da vatandaşlar kısıtlama tedbirlerine uydu.

Bu illerde oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanların belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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