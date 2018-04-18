Doğa Gezginleri Mersin ve Konya Turunda

Mersin'de doğa sporu kulüpleri üyeleri, Mersin ve Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa gezileri kapsamında bir araya gelen birçok kulübün üyesi, gezi programı kapsamında ilk olarak Erdemli ilçesindeki Lamas Kanyonu'nu gezdi.

Daha sonra Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti'ni gezen üyeler, Çamlıyayla ilçesindeki Papazın Bahçesinin güzelliklerini görme fırsatı da yakaladı.

Son olarak Konya ve yöresini geziye çıkan kulüp üyeleri, Konya'da lale tarlaları, Kelebekler Vadisi, Sille yerleşim yeri ve Mevlana Müzesi ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir hafta süren doğa gezisinin ardından kulüp üyeleri yeniden kente döndü.

"Gittiğimiz bölgelerin insanlarıyla tanışıyoruz"

Erdemli Ayyıldız Gezginleri, Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Fuat Adalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini keşfetmek için ilk olarak kendi bölgelerindeki güzellikleri gezmeye başladıklarını söyledi.

Doğada gezmenin ve yeni keşifler yapmanın önemine değinen Adalı, şöyle konuştu:

"Derneğimizin amacı ülkemizin ve özellikle de bölgemizin tarihi, turistik ve gezilecek bölgelerini gezerek bilgi sahibi olmak. Akdeniz'de Lamas Vadisini nasıl titizlikle geziyorsak, Anadolu'nun görülmesi gereken kentlerini de geziyor bilgileniyor ziyaretlerde bulunuyor ve gittiğimiz bölgelerin insanlarıyla tanışıyoruz. Yeni dostluklar kuruyoruz. Ayyıldız gezginleri olarak sadece ülkemizde değil yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki gezilecek yerleri de ziyaret ediyoruz."

Yeni keşiflere adımlar attıklarını da vurgulayan Adalı, hem bölgenin hem de ülkenin güzelliklerini birlikte gezip keşifler yaptıklarını aktardı.

Geziye katılan hemşire Safiye Değer ise özellikle ev hanımlarını, kiloları vermek isteyen kadınları, yürüyüş gruplarına katılmaya çağırdı.

Hafta içindeki yorgunlukların ancak doğayla baş başa kalındığında atılabileceğini ifade eden Değer, "Tüm hanımları gezi gruplarına katılmaya çağırıyorum. Hem gezilere katılanlar sağlıklı olacaklar formlarında olacaklar hem de bölgenin güzelliklerini keşfedecekler." diye konuştu.

Silifke Poyraz Doğa Grubu lideri Ümit Halit Üçyıldız da, 5 yıl önce başladıkları doğayı keşif gezi gruplarına her geçen gün yenilerini ekleyerek çoğalttıklarını belirtti.