Diyarbekirspor, 14 ilçe kırsalındaki çocuk ve gençlere kışlık polar hediye edecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Diyarbekir spor, sponsoru Bitexen desteğiyle 14 ilçenin kırsalında yaşayan ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere kışlık polar hediye edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bitexen tarafından temin edilen toplam 5 bin polar ilçe ilçe gezilerek Bölgesel Amatör Futbol Ligi ve amatör liglerde yer alan ilçe takımlarının müsabakaları öncesinde spor tesislerinin girişinde dağıtılacak.

Bismil, Silvan, Ergani, Çınar ve Kulp gibi nüfus yoğunluğu fazla olan ilçelerle başlayacak uygulama diğer ilçelerle devam edecek.

Projenin amacı ihtiyaç sahibi çocuk ve gençleri spora yönlendirmek.

Dağıtım yapılacak ilçelerdeki spor tesisleri ile tarih ve saat sosyal medyada duyurulacak.

Diyarbekirspor-Bitexen ortalığıyla sporu, sporcuyu ve sporseveri destekleyici birçok proje aşamalı olarak hayata geçirilmeye devam edilecek.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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