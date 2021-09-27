Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek - Haberler
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Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kaydını yaptıran Diyarbakırlı gençlere 750'şer lira katkı verileceğini duyurdu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye ilk defa yerleşen ve kaydını yaptıran Diyarbakırlı gençlere 750'şer lira katkı verileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla "Yeni Üniversitelilere Destek Projesi" hazırladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülecek proje kapsamında devlet, özel veya vakıf üniversitesi fark etmeksizin ilk defa üniversiteye yerleşen ve kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere bir defaya mahsus 750 lira katkı sağlanacak.

Öğrenciler http://destek.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası ve ad, soyadı bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

27 Eylül Pazartesi günü başlayacak müracaatlar, 10 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

"Sizler, geleceğin Cezerileri, Sezai Karakoçlarısınız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Gözümüzün ışığı, Diyarbakır'ımızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği sevgili genç kardeşlerim, Diyarbakır'da ikamet ediyorsanız 2 ya da 4 yıllık bir üniversitede örgün öğretim kaydı yaptırdıysanız bu sene her birinize 750 lira desteğimiz olacak. Bereketli olsun. Sizler, geleceğin Cezerileri, Sezai Karakoçları, Ali Emirileri, Hamid Aytaçları, Ahmed Ariflerisiniz. Rabb'im zihninizi açık, yeryüzündeki izinizi kavi kılsın." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler memnun

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesini kazanan Ebru Bat, AA muhabirine, Vali Münir Karaloğlu'nun sürpriz açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu destek açıklamasının bu süreçte kendilerine moral olduğunu söyledi.

Bu desteklerin her zaman öğrencileri mutlu ettiğini anlatan Bat, "Bize en çok moral olan şeyler bunlar. Çünkü okul okuyoruz. Kitaplarımız pahalı. Ailemiz yeterince destek olamıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Valimiz destek olunca mutlu oluyoruz. Umarız devamı gelir. Böyle desteklere her zaman ihtiyacımız var. Valimize teşekkür ediyoruz bizi düşündüğü için." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim görecek Abdulkadir Menekşe, Vali Karaloğlu'nun öğrencilere nakdi destekte bulunacaklarına dair açıklamasından mutluluk duyduğunu belirterek, sadece kendi adına değil destekten faydalanacak tüm öğrenciler ve aileleri için memnuniyet duyduğunu aktardı.

Bu desteğin aynı zamanda ailelere de sağlanmış olacağını dile getiren Menekşe, Vali Karaloğlu'na ve emeği bulunan herkese teşekkür etti.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine belediyeden 750'şer lira destek - Haberler
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