Diyarbakır'ın Yeni Yerleşim Bölgelerinde İçme Suyu Şebekesi Döşeniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, yerleşime açılan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Urfa Yolu TOKİ Konutları bölgelerinde "Kent Geneli Kısmi İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi"ni sürdürüyor. Sözleşme bedeli 4 milyon 307 bin TL olan proje DİSKİ Genel Müdürlüğü özkaynakları ile hayata geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü kentin gelişim aksına paralel bir şekilde altyapı hizmetlerini sürdürüyor. Bir yandan içme suyu, diğer yandan kanalizasyon şebekeleri döşeyen DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların altyapı konusunda sorun yaşamaması için kentin pek çok noktasında hummalı bir çalışma yürütüyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda kentin yerleşime yeni açılan bölgelerinde yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için "Diyarbakır İli Kent Geneli Kısmi İçme Suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi" çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

41,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenecek

Yapım işi kapsamında çalışma alanları Diyarbakır D Tipi Cezaevi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Urfa Yolu TOKİ Konutları, DİSKİ Atıksu Arıtma Tesisi bölgeleri ve Mardin Yolu Bahçeşehir Koleji-Eflatun Koleji civarı olarak belirlendi. Çalışmalar bölgelerde yer alan cadde ve sokaklarda yürütülüyor. D Tipi Cezaevi civarındaki çalışmaları tamamlayan DİSKİ Genel Müdürlüğü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bölgesi ile Urfa Yolu TOKİ Konutları bölgesinde yer alan Dorşin Caddesi Yeni Stadyum civarındaki çalışmalara devam ediyor. DİSKİ Atıksu Arıtma Tesisi Bölgesi ve Mardin Yolu Bahçeşehir Koleji-Eflatun Koleji civarındaki çalışmalar ise önümüzdeki hafta başlayacak. İş kapsamında 37 kilometre Polietilen, 4,5 kilometre çelik boru döşenecek. Böylelikle toplamda 41,5 kilometre içme suyu şebekesi döşenmiş olacak.

Sözleşme bedeli 4 milyon 307 bin TL

DİSKİ Genel Müdürlüğünün özkaynakları ile hayata geçirdiği projenin sözleşme bedeli 4 milyon 307 bin TL. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında çalışmalarına başlanan projenin Mayıs 2018 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. - DİYARBAKIR