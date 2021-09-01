Diyarbakır'da yeni yarış sezonu gece yarışlarıyla başlıyor

Türkiye jokey kulübü Diyarbakır Hipodromu'nda yeni yarış sezonu, 13 Ocak'ta yapımına başlanan ışıklandırma çalışmalarının 29 Temmuz'da tamamlanmasının ardından, 1 Eylül günü ilk kez yapılacak gece yarışlarıyla başlayacak.

Türkiye jokey kulübü Diyarbakır Hipodromu'nda yeni yarış sezonu, 13 Ocak'ta yapımına başlanan ışıklandırma çalışmalarının 29 Temmuz'da tamamlanmasının ardından, 1 Eylül günü ilk kez yapılacak gece yarışlarıyla başlayacak.

İlk resmi yarışların 2009 yılında yapıldığı Diyarbakır Hipodromu, bu yıl inşa edilen aydınlatma sistemi ve enerji tesisleriyle birlikte, Türkiye'de gece yarışlarının düzenlendiği 7. hipodrom olacak. 1 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'deki açılış töreniyle başlayacak olan sezonda Diyarbakır Hipodromu, toplam 25 yarış gününe ev sahipliği yapacak. Bu süreçte düzenlenmesi planlanan 168 koşunun 85'i Arap atlarına, 83'ü de İngiliz atlarına mahsus olacak.

Hipodromda yeni sezon hazırlıkları kapsamında; kum yarış pistinin üst malzemesi revize edilerek yerine yıkanmış elenmiş doğal dere kumu serilmiş, kamera kayıt ve görüntüleme sisteminin altyapısı tamamıyla yenilenerek analog sistemden IP sisteme geçilmiş, mevcut 3 adet kamera kulesi düzenlenerek gece yarışlarına uygun konumlandırılmış ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerince ambulans yolu altyapısı güçlendirilmiştir.

Bunların yanı sıra, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Alt Yapı Başkanlığı tarafından, ana yoldan hipodrom içine kadar devam eden yolun yeniden düzenlenmesi için sıcak asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları başlatılmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı