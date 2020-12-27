Diyarbakır'da kısıtlamadan dolayı sokağa çıkamayanlar için canlı müzik etkinliği

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar için açık havada canlı müzik etkinliği yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Küçede sanat var" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yenişehir Seyrantepe TOKİ konutlarında açık havada müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Konservatuarı sanatçıları, şarkılar ve türküler seslendirdi.

Etkinlik alanında çalışma hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, yaklaşık 7 haftadır etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonlarında vatandaşlara moral desteği vermek istediklerini belirten Çelik, "Her hafta başka bir assolistimizin seslendirdiği şarkılarla, türkülerle evde kalan vatandaşlarımız bizi seyretmeye devam ediyor. Etkinliklerimiz kısıtlamalar devam ettiği sürece olacak. İlerleyen zamanda farklı mahallelerde yapacağız" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk