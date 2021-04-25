Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi
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Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi

Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi, ramazanda bir iş yerinde yaptıkları kontrolde kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü ile bisküvi çeşitleri ve çocuk mamaları ele geçirdi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi, ramazanda bir iş yerinde yaptıkları kontrolde kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü ile bisküvi çeşitleri ve çocuk mamaları ele geçirdi. Ürünlere imha edilmek üzere el koyuldu.

Bağlar Bellediyesi ramazan ayı nedeniyle gıda denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki gıda denetim ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları kontrolde kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü, bisküvi çeşitleri ile çocuk mamaları belirledi. Gıdalara imha edilmek üzere el koyan ekipler, iş yerine yasal işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerini aksatmadan sürdürdüklerini anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına gereken her türlü hassasiyeti gösteriyoruz"  dedi.

Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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