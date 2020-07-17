Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'dan veda mesajı İçişleri Bakanlığında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakırlılara veda etti.

İçişleri Bakanlığında görevlendirilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Diyarbakırlılara veda etti.

Eryılmaz, mesajında, 16 Ocak 2017'de olağanüstü şartlarda üstlendiği, büyük bir onur ve şerefle yürüttüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini sonlandırdığını bildirdi.

"Şahsıma, Diyarbakır'da 'Genel Sekreter' olarak hizmet etme imkanını veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullanan Eryılmaz, mesajında şunlara yer verdi:

"Görev yaptığımız süre içerisinde belediye personelimiz ve aziz hemşehrilerimizle samimi bir gönül bağı ve güven tesis ettik. Mevcut şartlar içerisinde il genelinde her alanda hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Kamu kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterdik.

Bu güven ve samimiyet her geçen gün daha da artarak bugünlere kadar geldi. Bize, gönlünü sonuna kadar açan aziz hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır'dan görevini yapmış olmanın huzuru ile ayrılırken gönlümüzün sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma arzı veda ediyor, hakkımı helal ediyor, helallik diliyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA