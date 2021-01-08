Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 yeni aracı filosuna kattı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 yeni aracı filosuna kattı

08.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:45
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 6 yeni aracı filosuna kattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere, yeni 6 aracı filosuna kattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde kullanılmak üzere, yeni 6 aracı filosuna kattı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Zümrütkent Araç Parkı'nda düzenlenen programda araçları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Karoloğlu, burada yaptığı konuşmada, şehirdeki caddeleri, bulvarları, mahalleleri ve köyleri birbirine bağlayan yolların kalitesi şehirlerin kalitesini belirlediğini söyledi.

Kentteki vatandaşların ortak kullandığı en önemli hizmetin yol olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Belediyelerin en önemli görevlerinden birisi yoldur. Yeni yol, cadde, bulvar, mevcut cadde ve yolları kullanılır halde tutmak ve vatandaşın hizmetine sunmak belediyeciliğin en önemli görevlerindendir." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak makine parklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Karaloğlu, mevcut iş makinesi sayısının 10 olduğunu, 6 iş makinesi ilavesiyle filonun yüzde 60 büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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