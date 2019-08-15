Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.
15.08.2019 13:45
Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA