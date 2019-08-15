Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.

15.08.2019 13:45
Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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