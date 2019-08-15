Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

15.08.2019 13:45

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı. Bölgeye ambulans helikopterler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA