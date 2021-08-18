Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ'daki taziye evine giden Erbaş, Emirhan'ın babası Osman Yalçın'a ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, bu topraklarda asırlar boyunca farklı ırklardan, mezheplerden, inançlardan insanlarla hep bir arada barış içerisinde yaşandığını belirterek, "Memleketimizde, mahallemizde herhangi bir huzursuzluk çıkmasın diye elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Allah bizleri devletimizden, vatanımızdan mahrum bırakmasın. Metanetinizden dolayı Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Baba Yalçın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet varsa biz de varız. İlk günden beri devletimizin yanındaydık. Bu ülke hepimizin ülkesi." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş'tan Emirhan için dua

Ziyarette Emirhan için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından Erbaş tarafından dua edildi.

Baba Yalçın'a Kur'an-ı Kerim hediye eden Erbaş, aynı olaydan yaralı kurtulan Yasin Ülger ile de görüştü. Erbaş, Ülger'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Ziyarette Erbaş'a, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe