Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Enez Ayasofya Cami-i Şerifi'nde hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, restorasyonu tamamlanan ve bugün ibadete açılışını gerçekleştirdiği tarihi Enez Ayasofya Cami-i Şerifi'nde hutbe irad etti ve Cuma namazı kıldırdı

Aziz ve Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır; "Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz…"

Aziz Kardeşlerim!

En hayırlı ümmet övgüsüne mazhar olan her mümin zihnine ve gönlüne İslam'ın yüce değerlerini nakşeder. Kaynağı vahiy olmayan her çeşit düşünce uygulama ve alışkanlıklar karşısında dikkatli davranır, imanına zarar verecek tehlikelerden uzak durur. Söz ve davranışlarına İslam ahlakını yansıtır. Dünyevi heves ve arzularının peşinden koşmaz. Alın terinin kıymetini bilir, helal kazancın bereketini unutmaz. Aldığının ve sattığının hesabını vereceğini aklından hiç çıkarmaz az da olsa helalle yetinir.

Aziz Kardeşlerim!

Geçen yıl İstanbul Ayasofya Camii'nin açılışından sonra bugün de burada Edirne Enez Ayasofya Camii'nin açılışında bir aradayız. 56 yıl cemaatinden uzak kalmış olan Edirne Enez Ayasofya Camii yeniden cemaatine kavuştu elhamdülillah. Ezanlarından 56 yıl mahrum kalmış olan Edirne Enez Ayasofya Camii'nin minareleri ezanlarına kavuştu elhamdülillah.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na koyduğu şu mısralar ne kadarda önemli. Bugün Edirne Enez Ayasofya Camii'ni açarken yeniden hatırladığımız bu mısralarda ne diyordu; "Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. " İnşallah ebediyen yurdumuzun üzerinde, bütün minarelerimizden yükselen ezanlar devam edeceği gibi işte bu güzel Enez Ayasofya Camimizin minarelerinden ezanlar da ebedi olarak devam edecektir inşallah.

Aziz Kardeşlerim!

Camilerimiz, Müslümanları rahmet ve merhamet sıcaklığı ile içinde topladığı Rabbimizin en güzel mekanlarıdır. Rabbimizin rızasına uygun olarak zamanımızı geçirdiğimiz en güzel mekanlarımızdır. Çünkü camilerimizde Rabbimize secde ediyoruz, O'na rükü ediyoruz. Fatiha Suresi'nde, "Ancak Sana ibadet eder ve ancak Sen'den yardım dileriz. ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O yol ki nimet verdiğin kimselerin yolu. Gazaba uğramışların yoluna değil, azıp sapmış kimselerin yoluna da değil. ya Rabbi bizi peygamberlerin yoluna ilet. Allah dostlarının yoluna ilet. " diye dua ediyoruz.

İşte bu sırat-ı müstakim yoluna bizi davet eden minarelerimizden yükselen ezanlardır. Çünkü orada Kelime-i Şekildeehadet'in o ifadeleri yer alıyor. Dolayısıyla 'haydin namaza' dedikten sonra 'haydin felaha' diyerek kurtuluşa davet ediliyor bütün insanlar, bütün Müslümanlar. İşte bu camide de inşallah kıyamete kadar, Müslümanlar namaza ve kurtuluşa davet edilecek. Çünkü kurtuluş namazdadır, ibadettedir. Kurtuluş, camilere gitmektedir. Namaz ve ezan bize bunu hatırlatıyor.

Nitekim mescitlerle ilgili ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki, "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder... " Yüce Rabbimiz bu millete, bu ümmete binlerce cami yapmak nasip etti ve camiler yaparak Allah'a imanının tam olduğunu, ahirete imanının tam olduğunu, namazı dosdoğru kılanlardan olduğunu, zekatı verenlerden olduğunu ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmadığını ispat eden bir millete sahibiz elhamdülillah. İşte burası da onun en güzel ispatlarından birisidir. Burada emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 2016 yılından itibaren bugüne kadar büyük bir mücadele ile bu camimizi yeniden ibadete açtı, Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim bizleri hiçbir zaman camilerden mahrum bırakmasın, minarelerden yükselen ezanlardan mahrum bırakmasın.

İnşallah bu camimizin binasını, duvarlarını, mihrabını, minberini imar ettiğimiz gibi bundan sonra içinde cami dersleri yaparak manevi olarak da bir imar faaliyetine başlıyoruz. Hocalarımız camilerimizde sadece namaz kıldırmakla kalmayacak, cami dersleri yapıyorlar, burada da inşallah cami derslerimiz başlayacak. Cemaatimizi davet ediyorum, cami derslerinde Kur'an dersleri, tefsir dersleri, hadis dersleri, ilmihal dersleri, cemaatimizin, insanımızın, gençlerimizin neye ihtiyacı varsa o ihtiyacını giderme noktasında her camimizi bir mektep olarak, bir suffe olarak inşallah değerlendirmeye çalışacağız.

Çocuklarımızı sadece yaz Kur'an kurslarında değil, hafta sonlarında onların ellerinden tutup getirelim. Bilmedikleri temel dini bilgiler hocalarımızdan öğrensinler. Küçük yaşlarda öğrenirlerse büyüdüklerinde o öğrendiklerinden istifade ederler. İslami kişiliklerini çok daha güzel bir şekilde yaşamış olurlar. Cenab-ı Hak camimizi hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet