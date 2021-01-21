Dışişleri'nden, Bağdat'taki intihar saldırısına kınama
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Dışişleri'nden, Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

21.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10
Dışişleri'nden, Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok sayıda kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok sayıda kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısını kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde bugün düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve Hükümetine  başsağlığı diliyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Çetin

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