Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın Kabulleri
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İsviçre, Avusturya, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İsviçre, Avusturya, Türkmenistan ve Kırgızistan'ın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.
Bozkır, sırasıyla İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini, Avusturya Büyükelçisi Ulrike Tilly, Türkmenistan Büyükelçisi Hocamuhammedoviç Amanliyev ve Kırgızistan Büyükelçisi Zhunusov İbragim Kozhonazarovich ile ayrı ayrı görüştü.
Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.