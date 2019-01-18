IHAAW113030-SIY/18-01-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib'e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 18.01.2019 11: 30: 30 TSI

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Kaynak: İHA