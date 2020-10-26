Türkiye'den Minsk Grubuna "sonuç odaklı müzakere sürecini başlatın" çağrısı
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Türkiye'den Minsk Grubuna "sonuç odaklı müzakere sürecini başlatın" çağrısı

26.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:26
Türkiye'den Minsk Grubuna

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olması için Minsk Grubu Eş Başkanlarına "uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı müzakere sürecini başlatmaları" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olması için Minsk Grubu Eş Başkanlarına "uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı müzakere sürecini başlatmaları" çağrısında bulundu.

Aksoy, Azerbaycan'la Ermenistan arasında bugün ilan edilen ancak kısa sürede Ermenistan'ın ihlal ettiği ateşkesle ilgili soruya yazılı olarak yanıt verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10 Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkeslerin de Ermenistan tarafından kısa süre içerisinde ihlal edildiğini hatırlatan Aksoy, "Son olarak bugün ABD'nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkan tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan'ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ateşkesin sürdürülebilir olması için sonuç odaklı bir müzakere başlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Minsk Grubu Eş-Başkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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