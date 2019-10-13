Dışişleri Bakanlığı Kenya'daki terör saldırısını kınadı

13.10.2019 21:01

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kenya'nın Garissa vilayetinde devriye görevindeki bir polis aracına yönelik gerçekleştirilen terör eyleminde birçok polis memurunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Kenya halkına ve Kenya hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA