Dışişleri Bakanlığı: AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararlarını reddediyoruz

14.10.2019 19:42

Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve ülkemize yaptığı çağrıları hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri bu kararları ve çağrıları tümüyle reddetiklerini ve kınadıklarını açıkladı.



Bakanlık ayrıca AB'nin, IŞİD'e karşı mücadele konusunda, Türkiye'ye "ders verme hakkı" bulunmadığının altını çizdi. "Hukuksuz ve yanlı tutumu" nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğinin ciddi bir şekilde gözden geçirileceği de belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle