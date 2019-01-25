Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü.

KKTC'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay tarafından makamında kabul edildi.

Görüşmede, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçer ile bazı milletvekilleri hazır bulundu.

Kabulde konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununda Rum tarafında muhalefetten ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'ten sürekli farklı düşünceler ortaya çıktığına işaret ederek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hole Lute'nin Ada'ya ziyaretlerini çoğalttığını, çözüm için bir fikir çıkıp çıkmayacağı konusunda çaba gösterdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, KKTC ile bu konulardaki düşünce ve çabalarını birlikte nasıl koordine edebileceklerini değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yla da bir araya geldiklerinin altını çizerek, ziyareti kapsamında mecliste temsil edilen iktidar ve muhalefet parti başkan ve temsilcileriyle verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu tür temasların daha sık bir şekilde yapılmasının faydalı olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Uluçay'ı ve Meclis'i ziyaret etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye ile KKTC yıllardan beri özellikle Kıbrıs konusunda birlikte mücadele ediyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay da "Türkiye ile KKTC yıllardan beri özellikle Kıbrıs konusunda birlikte mücadele ediyor ve birlikte çalışıyor." diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinde bugüne kadar hep olumlu tavır sergileyen, istikrarlı bir politika ortaya koyan ve çözüm arayan tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğuna vurgu yapan Uluçay, "Bunu yavaş yavaş dünyaya da kabul ettiriyoruz. Diplomatik anlamda da beli adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Tufan Erhürman tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA