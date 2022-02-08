Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Kazakbaev ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Kazakbaev ile telefonda görüştü.

Görüşmede Kazakbaev, Çavuşoğlu'na Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un selamlarını iletti.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

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