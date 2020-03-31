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İhracat, Ekonomi

Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,2 olarak kayıtlara geçti.

31.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:50
Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95'i bulurken, ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında oluşturulan şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, şubat ayında imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,2 oldu.

Ocak-şubat döneminde ise ekonomik faaliyetlere göre, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde ise ara mallarının payı yüzde 77,2, sermaye mallarının payı yüzde 12,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,2 oldu.

İhracatta Almanya, ithalatta Rusya

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 341 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı sırasıyla 906 milyon dolarla Irak, 857 milyon dolarla Birleşik Krallık, 766 milyon dolarla İtalya ve 740 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,5'ini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 755 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 725 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 722 milyon dolarla Irak, 1 milyar 650 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 486 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 31,8'ine karşılık geldi.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubatta Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 1 milyar 714 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 712 milyon dolarla Çin, 1 milyar 623 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 133 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Bu dönemde Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 797 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 598 milyon dolarla Çin, 2 milyar 971 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 356 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 545 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamın yüzde 38,7'sini kapsadı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat şubatta bir önceki aya göre yüzde 3,6, ithalat yüzde 7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4, ithalat yüzde 9,2 arttı.

Öte yandan, şubatta yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, ocak-şubat döneminde ise yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçti.

Şubatta imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9, ocak-şubat döneminde ise yüzde 76,8 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9, ocak-şubat döneminde yüzde 13 oldu.

(Bitti)

Kaynak: AA

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