Diril: "Gaziler vurulunca değil unutulunca ölür"

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Samsun'da düzenlenen anma töreninde konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, gazilere sahip çıkılması ve saygıyla anılması dikkat çekerek, "Kahraman gaziler vurulunca değil unutulunca ölürler" dedi.



Gaziler Günü anma etkinlikleri erken saatlerde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyelerinin Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etmesiyle başladı. Ziyaretin ardından Vali Kaymak, dernek üyeleri ve Samsunlu milli sporcularla valilik önünde birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından İlkadım Anıt Park'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine geçildi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Uzunlar anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı yapılarak anıt önünde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.



Bölge İdare Mahkemesi önünde devam eden anma töreninde konuşan Şube Başkanı Ahmet Diril, 19 Eylül'ün bütün malul gazilerin günü olduğunu belirterek, "Üzerinde yaşadığımız cennet vatan toprakları kadar vatan olmayı hak etmiş toprak parçası dünyada yoktur. Çünkü cennet vatan topraklarımızın her karışı aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin asil kanlarıyla hamur olmuş, gölgesinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız bayrağımız, rengini ve şeklini bu mübarek kanlardan almıştır. Dolayısıyla aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle her makamda hakkı, her sermayede alın teri ve her çorbada tuzu bulunan gazilere yüce Türk milletinin yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan vefa duygusuyla sadakat göstermeliyiz. Her zaman ve her yerde vatan için en değerli varlıkları olan canlarını vermekten imtina etmeyen bu kahramanlara toplum olarak sahip çıkılmalı, minnet ve şükranla anılmalıdır. Çünkü kahraman gazilerimiz vurulunca değil unutulunca ölürler" diye konuştu.



Modern çağla birlikte tarih bilincinin zayıfladığını, geçmişle olan bağlantının güm geçtikçe koptuğunu ifade eden Diril, "Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşadıklarımızı ve bu süreçte bizlerin huzuru ve mutluluğu için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden bir neslin acı dramını gençlerin özümseyeceği bir şekilde anlatmada ve algılatmada zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu ulusun varoluşunun yaşayan anıtları olan kahraman gazilerin varlığı daha da önem kazanmaktadır" şeklinde konuştu.



Diril'in konuşmasından sonra 19 Mayıs Lisesi öğrencileri Betül Töre ve Taha İbrahim Baş ile Kıbrıs gazileri tarafından şiirler seslendirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen halk oyunu gösterisi ve gazilerin resmigeçit töreniyle etkinlikler sona erdi. - SAMSUN

