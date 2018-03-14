Direkteki Telefon Kablolarını Çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde 7 direk arasında bulunan telefon kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilerek çalındı

Olay, İshaklı Mahallesi Toktamış Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonları çalışmayan mahalle sakinleri tarafından Türk Telekom yetkililerine arıza ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine mahalleye gelen yetkililer, direkteki telefon kablolarının kesilerek çalındığını tespit etti ve durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri kablolar ve direkler üzerinde parmak izi ve delil çalışması yaptı. 7 direk arasındaki yaklaşık 300 metre kablonun çalındığı belirlenen sokakta Türk Telekom görevlileri tarafından mahalle sakinlerinin mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlatıldı. - SAMSUN