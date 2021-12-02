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Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı

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Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı

Samsun'da direksiyona kilitlenen otomobil takla attı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da direksiyona kilitlenen otomobil takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah B. (29) idaresindeki 55 RC 758 otomobil direksiyon kilitlenince refüjdeki bariyere çarpıp sürüklenerek yol ortasına takla atıp ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(Muhammer Ay/ İHA)

Direksiyonu kilitlenen otomobil takla attı

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