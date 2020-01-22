Dini duyguları istismarla dolandırıcılık şüphelileri hakkında iddianame

22.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:56

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapıldığına ilişkin suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 9'u tutuklu 15 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan 89 sayfalık iddianamede, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alıp dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Şaban Özdil'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın, "Suc¸ is¸lemek amacıyla örgu¨t kurma" ve "dini inanc¸ ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2'şer yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, F.K. ve İ.K. isimli kişilerin CİMER'e yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar söz konusu örgütten 27 kişinin mağdur ve 11 kişinin de müşteki olduğu belirtildi.

Özdil'in, "Fırkayi Naciye" olarak bahsettiği örgütün, yardımda bulunmayanları "cehennem azabı"yla korkutup, bu durumdan kurtulmaları için maaşlarının bir bölümünü vermelerini istediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar Y.D. ve E.Ş. isimli mu¨ritlerin, konus¸malarında tarikat liderleri olan S¸aban Özdil'in veli ve mu¨barek (Evliya, u¨stu¨n o¨zellikli) sıfatında go¨rdu¨kleri ve Mu¨slu¨manların mutlaka bir velisinin olması gerektigˆini belirttikleri, veliyi bulduktan sonra insanların mallarını sadaka olarak bu veli ve tarikatına vermeleri gerektigˆini so¨yleyerek, s¸eriat kurallarına bagˆlı tarikat olduklarını ac¸ıklamaya c¸alıs¸tıkları go¨ru¨lmu¨s¸tu¨r. Taraflar arasındaki konus¸malara bakıldıgˆında tarikat lideri ve u¨yelerinin dergaha katılan s¸ahıslara o¨ncelikle liderlerinin 'Evliya', 'S¸eyh' oldugˆunu, Allah ile go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨nu¨, ondan aldıgˆı ilhamlar ile hareket ettiklerini so¨yleyerek inandırdıkları, insanların dini duygularını istismar ederek sadaka adı altında para ve mallarını alarak dolandırdıkları anlas¸ılmaktadır."

Şaban Özdil'in iddianamede yer alan beyanında şu ifadelerine yer verildi:

"Bu beyanların hic¸birini kabul etmiyorum. Mu¨slu¨man ve mu¨min olarak kesinlikle ayrım yapmıyorum. Kimseye kars¸ı bu s¸ekilde bir so¨ylemim olmadı. I·nfak olarak kimseden para istemedim ve almadım. Sohbet toplantısına katılan kis¸iler Allah rızası ic¸in ihtiyacı olan kis¸ilere vermek u¨zere yardım amac¸lı imkanları dahilinde bana para verirler. Ben de bunları ihtiyacı olanlara veririm. Cennet vadettigˆim kesinlikle yalandır. Bu s¸ekilde bir so¨ylemim kesinlikle olmadı. Ben, 'Hızır Aleyhisselam vasıtasıyla direkt Allah'tan ilham alıyorum, Allah bana ilham veriyor. Hac diye bir s¸ey yok, Kabe tas¸tan ibarettir. Peygamber hac yapmamıs¸tır.' s¸eklinde kimseye bir beyanda bulunmadım."

Müşteki Ş.T.K. ifadesinde, "C¸alıs¸mıs¸ oldugˆum firmada 2 bin 700 lira civarında maas¸ almaktayım. Almıs¸ oldugˆum maas¸ın bir bo¨lu¨mu¨nu¨, ortalama 500 ile 1000 lira arasında bir miktarı Rafet Efendi olarak Şaban Özdil'e nakit olarak, ihtiyac¸ sahiplerine sadaka vermesi ic¸in elden verirdim. Rafet Efendi de benim adıma ihtiyac¸ sahiplerine bu parayı dagˆıtırdı." şeklinde beyanda bulundu.

İddianamede, İ.P. ve sanık Şaban Özdil arasında gec¸en konus¸maya ilis¸kin ses kaydında ise İ.P'nin bankadan kredi kullandıgˆını söylemesi üzerine Şaban Özdil'in söz konusu kişiye, bankadan kredi kullanmasından dolayı gu¨naha girdigˆini belirterek, so¨zde gu¨nahlarının affedilmesi ve cennete girebilmesi gibi vaatlerle s¸ahıstan evini devretmesini istediği ve evini üzerine aldığı kaydediliyor.

İddinamede, Şaban Özdil'in müritlerine, "Cennetin anahtarı bizim tarikatımızda, kurtuluş bizdedir. Bizden olmayanlar sapkındırlar. Ben ledu¨n ilmine (Allah tarafından verilen ilim - Peygamberlerimize has özelliklerden biri) vakıfım. I·stanbul'da Peygamber Efendimizle kars¸ılas¸ıyorum. Sizi de bu yola davet ediyorum. Bizim tarikatımızın adı 'Fırka-ı Naciye' tarikatıdır." gibi so¨ylemlerde bulduğu belirtiliyor.

Haklarında, "Suc¸ is¸lemek amacıyla örgu¨t kurma" ve "dini inanc¸ ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2'şer yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istenen 9'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA