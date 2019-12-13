Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı
Haberler » Güncel » Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı - Haber

Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı

Trabzon'da zabıta ekipleri tarafından bir dilencinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 bin 850 TL para çıktı.

13.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:19
Dilencinin üzerinden 4 bin 850 lira para çıktı

'da ekipleri tarafından bir dilencinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 bin 850 TL para çıktı.


Trabzon'un ilçesindeki Sanayi Mahallesi Değirmendere Cami önünde dilencilik yapan Bayangül S. isimli şahıs, yapılan şikayetler üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire ekipleri tarafından yakalandı. Belediye binasına getirilen dilencinin üstünde ve çantasında yapılan aramalarda 4 bin 850 lira para çıktı. Ekipler dilenci kadına para cezası kesti. - TRABZON

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler