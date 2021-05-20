Dikili'de kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
İzmir'in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde su damacanası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Çandarlı Kadımerası mevkiinde Yolcu Kara idaresindeki 34 DEN 496 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Kara ile araçtaki Ramazan E. yaralandı.
Ambulansla Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Aydemir