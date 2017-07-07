Dikey Orman'ın İlk Ağacı 40 Metre Yüksekliğe Dikildi

- 'Dikey Orman'ın ilk ağacı 40 metre yüksekliğe dikildi



İSTANBUL - 'Dikey Orman' olarak adlandırılan yeşil bina projesi Greenox'un ilk ağacı, bugün gerçekleştirilen törenle 40 metre yükseklikteki yerine dikildi.

Tamamlandığında dünyanın 2'nci ve Türkiye'nin ilk dikey ormanı unvanına sahip olacağı belirtilen Greenox'un ilk ağacı düzenlenen dikim töreniyle projede yerini aldı. 40 metre yüksekliğe dikilecek olan ağaç vinç yardımıyla 12'nci kata çıkarıldı. Düzenlenen törene Ayçan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tüfekçibaşı, Feres Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yağan ve projenin mimarı Salih Çıkman katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren projenin mimarı Salih Çıkman, "Şu anda önünde bulunduğumuz Greenox dünyanın ikinci ve Türkiye'nin ilk dikey orman projesidir. Dikey orman adı verilen konsept, nüfus ve yapılaşmanın hızla artmasıyla yeşili kaybeden şehirlerde çözüm olarak sunulan sürdürülebilir bir yeşil dönüşüm projesidir. Bu konsept kapsamında yeşil bir bina var etmek üzere dış cepheye yerleştirilen ağaç ve bitkiler, oksijen üretiyor, karbondioksit ve toz partiküllerini emiyor, ısı ve nem yalıtımını sağlıyor. Böylece daha az bir enerji tüketerek binanın, yazın daha serin kışın daha sıcak olmasına olanak sağlıyor" dedi.

Projenin dış cephesinde oluşturulan bitki örtüsünün, bulunduğu bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artmasına olanak sağladığını söyleyen Çıkman, "Mimarideki en son trendi temsil eden dikey orman projelerinin ilki 2014 yılında Milano şehrinde inşa edildi. Kasım ayında tamamlanacak Greenox Urban Residans Türkiye'de ilk dünyada ikinci olma unvanına sahip olacak" dedi.

"İnsanlar Dubai'de yelken oteli ziyaret ediyor, buraya da geldiklerinde bu rezidansı ziyaret edecekler"

Feres Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yağan ise projenin dünyada ikinci, Türkiye'de ise birinci dikey orman olacağını söyleyerek, "Normalde bu ağaçları iki dönüm bir alan sersek, iki dönüm bir alanda oluyor. Bu yeni bir trend bundan sonra bunun daha ok olacağını Türkiye'de ve İstanbul'da daha çok kullanılacağına inanıyoruz. İstanbul'a değer katacak. Nasıl Dubai'ye gittiklerinde yelken oteli ziyaret ediyor insanlar, buraya da geldiklerinde bu rezidansı ziyaret edecekler. Eğer burası bir otel konseptinde olsaydı muhtemelen 7 yıldızlı bir otel olabilirdi. En dikkat çekici özellikleri üzerindeki bitkiler. İnsanlar burada Levent'in ortasında ormanda yaşayacaklar. Gerçekten farklı bir konsept. Bu Türkiye'de ilk yeni bir trend olacak. Artık sade binalar yapma dönemi bitti. Bir şeyler katmanız gerekiyor. Dünyayla yarışıyoruz. Bu konuda da bu ilk olacak ve Türkiye'de de sektöre yeni bir nefes aldıracak. Yeni bir trend açacak" dedi.

Proje çevresine bir vitrin olacak nitelikte olduğunu dile getiren Mimar Salih Çıkman ise şu bilgileri paylaştı: "Çevrenin oksijen oranını arttırıyor, karbondioksit miktarını azaltıyor. Bu yönde yazları daha serin, kışları daha sıcak bir ortam kullanıcısına imkan sağlıyor. Yapımız sadece yeşil bir bina değil, içi de aynı şekilde yeşilliğe devam ediyor. Yağmur, su toplama kanallarımız var. Binanın içerisindeki mutfak ve banyodaki suyu toplayıp, kirli su olarak dönüştürüp bütün 900 ağaç, 25 bin 500 bitkinin sulama ihtiyacını karşılıyor. Kullanıcısına külfet vermeden. Dünyada buna benzer projeler gerçekleştiriliyor ve bu projeler devlet destekli olarak yapılıyor. Çünkü küresel ısınmadan dolayı çevrenin ekosistemine yarar sağlayacak projelere imkan veriliyor. Bu projemizde o yönde Türkiye'de bir ilk. Böyle bir proje yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz".