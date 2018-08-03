Dika Genel Sekreteri Altındağ'dan Midyat'a Ziyaret - Mardin

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Midyat'ı ziyaret ederek gerçekleştirilecek proje ve yatırımlara ilişkin inceleme ve temaslarda bulundu.

Midyat Belediyesini ziyaret eden Altındağ, burada Belediye Başkan Vekili Anto Nuay, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Şükrü Çelebi ile görüştü.

Altındağ, daha sonra Midyat'ta DİKA tarafından gerçekleştirilen, "Midyat Tarihi Çarşılarının Canlandırılması Projesi", "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi", "Teşvik Tamamlama ve Yatırım Projeleri", "Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi" ile ilçede devam eden farklı projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Altındağ, temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, en son mali desteklerle açıkladıkları iç finansmanlarla TRC-3 bölgesinde iki Midyat projesi bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin tarihi Midyat Çarşısı'nın restorasyonu ile ilgili olduğunu dile getiren Altındağ, bununla beraber devam eden gümüş takı tasarımı projesi olduğunu aktardı.

Altındağ, "Üç bin yıllık gümüş hikayemiz ve tarihi geçmişimiz var. Üniversitemiz, kaymakamlığımız ve belediyemizle takı tasarım ve uygulama merkezini yaptık. Bu kıymetli ürünün envanterini yaşatmaya çalışıyoruz. Hem yeni ustalar yetiştiriyor, hem de yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi burada istihdam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Son yıllara bakıldığında Mardin'in ilçeleri içinde sanayisi ve organize sanayi bölgesi olmamasına rağmen en fazla yatırım alan ilçesinin Midyat olduğuna işaret eden Altındağ, bunun çok daha gelişmesini beklediklerini dile getirdi.

Altındağ ve beraberindekiler, daha sonra teşvik yatırımı alan tekstil fabrikasıyla yaya ve bisiklet yolu projesine ilişkin incelemelerde bulundu.