Dijital Ekranlarda Ne Tür İçerikler Oynatılabiliyor?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekranlarda ne tür içeriklerin kullanılabildiğini Wise TV'ye açıkladı.



Dijital ekranlarda sıklıkla fotoğraf ve video görüntülerinin yer aldığını belirten Yılmaz, bunun dışında hava durumu, saat ve tarih gibi basit grafik ve animasyon görüntülerinin oynatılabildiğini, ilerleyen teknoloji sayesinde artık yol durumu gibi anlık değişebilen ve karmaşık grafik yapılarına sahip dataların da kullanılmaya başladığını, bu grafiklerin giderek fotoğraf ve videodan daha popüler hale geldiğini vurguladı.