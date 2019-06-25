Didim'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Didim'de Uyuşturucu Madde İmal Ticareti ve Kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalara yönelik, Efeler Mahallesi'nde bulunan ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada beyaz peçete kağıdına sarılı daralı 60 gram toz esrar maddesi, sarı naylon poşete sarılı 2.80 gram toz esrar maddesi, şeffaf jelatine sarılı vaziyette 0.68 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 62.48 gram toz esrar maddesi, 5 adet satışa hazır fişeklenmiş vaziyette 15.86 gram plaka esrar maddesi, plaka esrar maddesi basımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. KOM Grup amirliği ekipleri tarafından mevcutlu olarak işlem yapılan M.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA