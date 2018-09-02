Didim'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaşar Enes idaresindeki 09 YJ 907 plakalı motosiklet, Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Abdurrahman Onar'un kullandığı 09 YH 907 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralandı.
Acil Sağlık ekibince Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Enes, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.