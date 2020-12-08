Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor
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Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

08.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:49
Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Hanımeli ekibi kent genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Hanımeli ekibi kent genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ülkemiz ve dünya genelinde yeniden artışa geçen Korona virüs vakalarına karşın Didim Belediyesi kent genelinde önlemler almaya devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan kadınlardan oluşan Hanımeli ekibi faaliyetlerini ilçe genelinde hummalı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için Hanımeli ekibi sokakları dezenfektanlı su ile yıkayıp temizliyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; "Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzde çalışan kadınlardan oluşturduğumuz Hanımeli ekibi ilçemizdeki sokakları temizleyip dezenfekte ederek, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturuyor" dedi. - AYDIN

Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor
Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor
Didim Belediyesi'nin Hanımeli Ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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