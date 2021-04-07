Dicle Perakende hizmete "Depsaş Enerji" olarak devam edecek
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Dicle Perakende hizmete "Depsaş Enerji" olarak devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dicle Perakende hizmete 'Depsaş Enerji' olarak devam edecek

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'da "görevli tedarik şirketi" statüsüyle 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, yeni logosu ve yenilenen "Depsaş Enerji" markasıyla faaliyetini sürdüreceği bildirildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'da "görevli tedarik şirketi" statüsüyle 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş, yeni logosu ve yenilenen "Depsaş Enerji" markasıyla faaliyetini sürdüreceği bildirildi.

Sorumluluk bölgesinde 2 milyondan fazla abonesine görevli tedarik şirketi (GTŞ) statüsü ile hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş (Dicle EPSAŞ) bundan böyle Türkiye genelinde yeni markası Depsaş Enerji adıyla faaliyet gösterecek. Şirketin uzun yıllardır kullanımda olan logosu da yeni marka için yeniden tasarlandı. Yeni tasarımda sektördeki ve dünyadaki gelişmeler, trendler de dikkate alındı. Depsaş Enerji logosunda amblem DEPSAŞ ve ENERJİ kelimelerinin ilk harflerinin stilize edilip, birleşiminden oluşturuldu. Hizmet bölgesi Güneydoğu Anadolu'nun en sembolik öğelerinden biri olan güneş, stilize edilerek ambleme taşındı. Logonun renkleri ise turkuvaz ve turuncu tonlarından seçildi.

Yeni logo tasarımı ve yeni markayla ilgili bilgi veren Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, sürekli dönüşüme ve yenilenmeye inanan bir şirket olarak gerek markalarını gerek logo yenileme zamanı gelindiğini söyledi. Genel Müdür Karagüzel, "Yeni marka yaratılması sürecinde değişim heyecanının yanı sıra, Depsaş Enerji'nin ülke genelinde büyüme stratejisinin de etkili oldu. Depsaş Enerji'nin hem hizmet bölgesine hem de ülkenin dört bir yanına yepyeni bir vizyonla kaliteli enerji tedarik etmeye devam edeceğiz. Depsaş Enerji olarak genç ve dinamik bir kadroyla her zaman ve her koşulda müşterilerimizin hizmetinde olmayı prensip edindik. Yeni dönemde de tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılarken üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye'de örnek gösterilen perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa merkezli Depsaş Enerji'nin bölge çapındaki tüm hizmet birimleri yeni logo ile birlikte baştan sona yenilenerek, 2 milyondan fazla abonesine yüksek kalite standartlarında hizmet vermeye devam edecek" dedi. - DİYARBAKIR

Dicle Perakende hizmete 'Depsaş Enerji' olarak devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:32:46. #1.16#
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