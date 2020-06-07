Dicle Nehri'ne serinlemek için giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
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Dicle Nehri'ne serinlemek için giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu

Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğuldu, suda kaybolan diğer kardeşi aramak için çalışma başlatıldı.

Dicle Nehri'ne serinlemek için giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kayboldu
07.06.2020 19:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:08

Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki kardeşten biri boğuldu, suda kaybolan diğer kardeşi aramak için çalışma başlatıldı.

Kurtuluş köyü mevkisinde, Ahmet (34) ve Hakan Ercan (22) kardeşler serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra kardeşlerin akıntıya kapılarak suda kaybolması üzerine, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ahmet Ercan, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nehir ve kıyısında ekiplerin Hakan Ercan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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