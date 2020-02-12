Diamond Princess yolcu gemisinde 39 koronavirüs vakası daha: Toplam 174 hasta
Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'te 39 koronavirüs vakası daha görüldü. Böylece lüks gemideki toplam hasta sayısı 174'e çıktı.
Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisi Diamond Princess'te 39 koronavirüs vakası daha görüldü. Böylece lüks gemide görülen toplam hasta sayısı 174'e çıktı.
Diamond Princess'in karantina memurlarından birinde de koronavirüse rastlandı. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, "53 yeni test sonucundan 39'u pozitif çıktı." dedi. Kato, hastaneye kaldırılan yolculardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle