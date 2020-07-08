DHA YURT BÜLTENİ - 8 Van Gölü'nde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı; ölü sayısı 13'e yükseldiVan Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor (2)SAYI 13 OLDUVan Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Van Gölü'nde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı; ölü sayısı 13'e yükseldi

Van Gölü'nde batan tekne, Row ve Sonar cihazlarıyla aranıyor (2)

SAYI 13 OLDU

Van Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği, dün akşam saatlerinde Van'ın Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki sahile yakın bölgede yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığını, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 13'ye yükseldiğini bildirdi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN

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Antalya'da aranan şüpheli, 2 polisi bıçakla yaraladı

ANTALYA'da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Bacağından vurulup, etkisiz hale getirilen şüpheli ve polisler, hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası şüpheli, emniyete götürülecek.Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, 2 polis memuru tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı. Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından şüpheli, emniyete götürülecek.

Kaynak: DHA