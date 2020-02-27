DHA YURT BÜLTENİ - 8

27.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:22

İdlip şehidi memleketi Samsun'a getirildi

SURİYE'nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un (27) cenazesi memketi Samsun'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol dün şehit düştü. Şehit Elibol'un cenazesi aseri uçakla 12: 00'da memleketi Samsun'a getirildi. Çarşamba Havalima'nında düzenlenen törene, Vali Osman Osmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Elibol'un cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol'un acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gözetim altında tutulduğu belirtildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi-Tabutun taşınması-Şehit yakınlarından detaylar-Tabutun cenaze aracına konulması-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Bakan Koca, 60 kişinin müşahede altına alındığı sahra hastanesini gezdi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin İran'a açılan Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini gezdi. Bakan Koca, gözetim altında tutulan 60 kişiden soğuk algınlığı belirtisi olan 3'ünün hastaneye nakledildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uçakla geldiği Ağrı'dan helikopterle gittiği Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların müşahede altında tutulduğu çadırları gezen Bakan Koca, "Dünyada her geçen gün etkisini gösteren koronavirüsü tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çin'den sonra yakın komşumuz İran ve özellikle Kum ile Meşet kenti odaklı enfeksiyon salgının giderek artması, ölü sayısının artışı sebebiyle özellikle hem kara hem hava hem de demiryoluyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. İran 19'unda bir ölü vakasının bilgisini verdikten sonra ertesi gün sınırda bütün gelen vatandaşlarımızın sağlık taramalarını yapıp riskli olan kişileri hastane ortamında karantinaya almıştık. İki gün sonra yani pazar günü de tamamen hava ve kara ile ilgili geçişleri durdurmuştuk. Bu süreçte özellikle gelen vatandaşlarımız var, karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımıza özellikle sınır bölgesinde sahra hastaneleri ve sahra hastane üniteleri kurduk. Öncelikle vatandaşımızın burada sağlık taramalarını yapıp soğuk algınlığı belirtisi olan hastayı hastane ortamında karantina altına almaya, Kum ve Meşet'ten geçen veya buralarla ilgili geçmişi olan vatandaşlarımızı 14 günlük izolasyon ve gözleme almaya, bunun dışında sağlıklı olan kişilerle ilgili de özellikle 24 yada 48 saat gibi süreyle takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra gerektiğinde bilim kurulu önerisiyle ev ortamında da sağlık personelinin yakın takibi şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz" diye konuştu. Sınırda oluşturulan sahra hastanelerini görmek ve eksiklikleri tespit için geldiğini belirten Bakan Koca, müşahede altında tutulan vatandaşlarla belirli bir mesafede iletişim kurduğunu kaydetti. Şu an Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde 60 kişi bulunduğunu, bunlardan soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne nakledildiğini vurgulayan Bakan Koca, Meşet ve Kum kentlerinden geçen 10 kişinin ise ayrı bir ünitede barındırıldıklarını söyledi.KAPILARI ZORLAMAYIN İran'da bulunan vatandaşların sınırı zorlamamalarını da isteyen Bakan Koca, konuşmasında şunları ifade etti: "İran'da olan vatandaşlarımızın sınır zorlamamalarını ve bulundukları ortamda, evde veya otelde mümkün mertebe dışarı çıkmadan bulundukları evi ve ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, özellikle kişisel hijyen ve el yıkama dahil olmak üzere yakın temasın olmaması gerektiğini, bizim imkanlar ölçüsünde sınırdan belli şartlarla alıp 14 gün gözetim altına alacağımız bilmelerini buna göre gelme noktasında irade göstermelerini istiyorum. İran'da özellikle evden veya otel odasından ya da bulunduğu ortamdan dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde ortamı havalandırarak hijyene özellikle dikkat etmelerini ifade etmek istiyorum."18 KİŞİNİN ATEŞİ 38'İN ÜSTÜNDE DEĞİL Şüpheli olarak tespit edilen 18 kişinin Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne alındığını, bunların hiç birinde 38'i geçen ateş bulgusu olmadığını belirten Bakan Koca, "38'i geçen bir ateş bulgusu yok. Özellikle söylemek istiyorum solunum öksürük, boğaz ağrısı gibi yakınmaları var. Biz hassasiyet gösterip daha yakın takip etmek istiyoruz" dedi.DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN ÖNERDİĞİNDEN DAHA ÖTE Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde 27 görevlinin ve 24 ambulansın bulunduğu bilgisini veren Bakan Koca, akşam saatlerine kadar müşahede altına alınacakların sayısının 120-130 olabileceğini kaydetti. Gelen vatandaşların 14 günlük zaman diliminde takip edileceğini tekrarlayan Bakan Koca, basın mensuplarının Dünya Sağlık Örgütüyle ilgili sorularını da cevaplandırdı. Dünya Sağlık Örgütü'ne iki arkadaşlarının gittiğini ifade eden Koca, "Alınan tedbirleri Dünya Sağlık Örgütünün önerdiklerinden daha ötesini yaptığımızı belirtmek istiyorum. Nasıl takip ettiğimiz örnek olsun diye diyorum; Amerika halen Güney Kore'den gelen yolculara termal kamera uygulanıp uygulanmayacağını tartışıyorken biz bunu günlerdir uyguluyoruz" diye konuştu.SINIR DIŞINDA 80 KİŞİ BEKLİYOR Sahra hastanesinin kapasitesinin artırılabileceğini da kaydeden Sağlık Bakanı Koca, alanın geniş olduğunu bildirdi. Sınır dışında 80 kişiye yakın vatandaşın bulunduğunu belirten Bakan Koca, "Buradan akış sağladıkça onları almayı planlıyoruz. Hem vatandaşlarımız ve hem ülkemiz için bu tedbirlerin alındığını, bunları yapmak zorunda olduğumuzu bilmelerini ifade etmek istiyorum" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki incelemelerini tamamladıktan sonra helikopterle Van'a gitti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hümeyra PARDELİ-Zafer KUMRU-Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT (Ağrı), -

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Zonguldak Belediye Başkanı: İranlı TIR şoförlerinin testleri negatif çıktı(2)İYİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Zonguldak'ta gözlem altında tutulan İranlı 16 TIR şoförü hastanede görüntülendi. Hastanedeki odalarından gazetecilere el sallayan ve neşeli oldukları gözlenen şoförlerden birinin Türkçe konuşarak, "İyiyiz Allah'a şükür." dediği duyuldu.

Görüntü Dökümü-Hastanede penceresinden el sallayan şoförler

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Engelliyi kapkaç yapan kuaför tutuklandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yaparak çaldığı ileri sürülen kuaför 24 yaşındaki Kadir Yasin Avcu polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Avcu, tutuklandı.

Sümer Mahallesi'ndeki Üçgen Kavşağı yakınlarında, geçen 22 Şubat'ta, yaya olarak evine gitmeye çalışan yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ün yanına yaklaşan bir kişi, çantasını kapkaç yapıp, kayıplara karıştı. Olay sırasında çantasını vermemek için direnirken dengesini kaybedip düşen Küçük, hafif şekilde yaralandı. Durumu polise bildiren Küçük, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olayın yaşandığı bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden engelli Küçük'ün çantasını kapkaç yapan kişinin kuaför Kadir Yasin Avcu olduğu tespit edildi. Polis, geçen 25 Şubat'ta Avcu'yu evinde yakaladı. Gözaltına alınan Avcu, suçunu itiraf etti. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Avcu, tutuklandı. Adliyede oğlunu elleri kelepçeli olarak gören annesi, "Çocuğumu görmek istiyorum, ben anneyim, o bir şey yapmadı" diyerek, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelinin annesinin feryat etmesi-Şüphelinin adliyeye getirilmesi-Mağdur Ali Küçük'ün adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Kayıp kızları belediyenin özel güvenlik görevlileri buldu

ADANA'da evden kaçan 14 ve 15 yaşındaki iki kız çocuğu, Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde bulundu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kayıp kızların ailelerine teslim edilmesini sağlayan özel güvenlik görevlilerini tebrik ederek ödüllendirdi.

Atakent Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda görev yapan özel güvenlik görevlilerine 20 Ocak günü, iki aile, kızlarının kayıp olduğunu belirtip, fotoğraflarını göstererek, görüp görmediklerini sordu. Bir gün sonra parkın güvenlik kameralarını takip eden özel güvenlik görevlileri, hareketlerinden şüphelendikleri iki kız çocuğunun yanına gitti. Yaptıkları kontrollerde, kızların ailelerinin kendilerine fotoğraflarını gösterdikleri kızlar olduğu belirlendi. Güvenlik görevlileri, tutanakla çocukları gelen polislere teslim etti.

Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerini gösterdikleri dikkat ve hassasiyetten dolayı tebrik eden Başkan Kocaispir, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesinde özel güvenliğin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Özel güvenlik görevlileri bu konuda ciddi eğitimlere tabi tutuluyor. İlçemizin, mahallelerimizin, parklarımızın güvenliğine çok önem veriyoruz. Yapılan tüm parklarımıza güvenlik kamerası sistemi de kuruyoruz. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız bu olayda bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Kızları bulan Yüreğir Belediyesi özel güvenlik görevlilerini makamında kabul eden Başkan Kocaispir, dikkatleri ve duyarlılıkları için tebrik ederek çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kayıp kızların park içinde güvenlik kamera görüntüleriGüvenlik görevlilerinin kızları görüp konuşmasıKızların belediye binasına getirilmesi

SÜRE: 02'00" BOYUT: 222 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Konya Ovasında çığ tatbikatı

KONYA'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD ve ambulans helikopter eşliğinde çığ tatbikatı yapıldı. UMKE tarafından Derbent ilçesindeki turizme yeni kazandırılmaya çalışılan Aladağ Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun beraberindeki heyette izledi. Tatbikatta senaryo gereği kayak yapan 2 kişi çığ altında kaldı. 2 kişiyi kurtarmaya giden 4 kişi de ikinci bir facia sonucu çığın altında kaldı. İhbar üzerine harekete geçen 50 kişilik UMKE ekibi, AFAD ekibiyle birlikte paletli ambulans eşliğinde bölgeye ulaştı. Yapılan arama çalışma sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken diğer 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan bir yaralı paletle ambulansla bir süre taşındıktan sonra bölgeye çağrılan ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralılarda orada kurulan Sahra Hastanesinde tedavi edildi.

Görüntü Dökümü --------------Ekiplerin kurtarma çalışması Yaralının taşınması Helikopter ambulansa alınması Tatbikattan genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Ayağı kırılan kedi, ampute edilerek sağlığına kavuştu

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde ağır yarası tedavi edilerek kırık olan sağ arka ayağı da ampute edilen kedi, kısa sürede sağlığına kavuşarak yürümeye başladı. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin 3 ayağı ile hayatını rahatlıkla sürdüreceğini söyledi.

Tavşanlı ilçesinde yaralı halde bulunan kedi, hayvanseverler tarafından veteriner hekimler Hayrettin Yıldız ve Rafet Acar'a götürüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında, röntgen filmi çekilen kedinin sağ arka bacağında kırık tespit edildi. Veteriner hekim Hayrettin Yıldız, kedinin kırık olan ayağını ameliyat etti. Ampute olan kedi, operasyondan ağır olan yarası da tedavi edilerek iyileştirildi. Veteriner Hekim Yıldız, kedinin kendilerine ağır yaralı olarak getirildiğini ifade ederek, "Kedinin arka bacağında yaralar ve kemikte kırıklar ile geldi. Yaptığımız muayene ve yeni aldığımız cihazlarla röntgen sonrasında durumunun oldukça kötü olduğunu fark ettik. Tedavi altına aldık ve dört günlük tedavi sonrası yemesi içmesi ve genel durumu düzeldikten sonra sağ arka ayağını almak sureti ile tedavisini tamamladık" dedi. Yıldız, kedinin bundan sonraki yaşamında 3 ayağı ile rahatlıkla hayatını idame ettirebileceğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü: -Kedinin makina içerisinde baygın hali-Röntgen çekimi-Röntgen detayları-Veteriner ile röp.-Kedinin yürürken görüntü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

Kaynak: DHA