Dha Yurt Bülteni-5

İranlılar Van'da eğlenecek



VAN'da tatillerini geçiren ve kent ekonomisine büyük katkı sağlayan İranlı turistler, yılbaşına da Van'da girecek. Kentin cadde ve sokaklarında alışveriş yaparak esnafın yüzünü güldüren İranlılar, yeni yıla Van'da eğlenerek girecekler.



Terör ve toplumsal olayların azalması İran'a komşu olan Van'a büyük avantajlar yaşatıyor. Son yıllarda İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürürken, onlarca yeni otelin ve eğlence merkezinin de kurulmasına neden oldu. Sadece bu yıl için yaklaşık 500 bin iranlının geldiği Van'da özellikle hizmet sektörü olarak faliyet gösteren işletmeler, tüm düzenlemelerini de İranlılara dönük yapıyor.



Daha önceki yıllarda oldukça sönük geçen yılbaşı alışverişlerinin artık Van'da da büyük canlılık kazandığı ve renklendiği gözleniyor. Kentin mağazalarını doldurarak alışveriş yapan İranlılar, yeni yıla Van'da gireceklerini, fiyatlardan, gösterilen mesafirperverlikten, kentin güzelliklerinde ve sunulan hizmetlerden mennun olduklarını, bir kaç gün kalıp eğlendikten sonra ülkelerine döneceklerini anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



İranlıların Van'da yapacağı konserin bilet satış gişesi



Van esnafının vitrin süslemeleri (Gündüz)



Caddeden detaylar (Gündüz)



Alışveriş merkezinden detaylar



İranlılarla röportaj



Dış detaylar (Akşam)



Haber-Kamera; Arif KARAKAŞ/VAN, -



=======================================



(ÖZEL) - Şanlıurfa'da yılbaşı hindileri pazarda



YILBAŞI sofralarını süsleyen hindiler, Şanlıurfa'da kurulan seyyar pazarda satışa sunuldu.



Şanlıurfa'da organik yetiştirilen hindiler, Beykapısı Mahallesi'nde kurulan seyyar pazarda satılmaya başlandı. Yılbaşı sofralarının ana menüsü olarak bilinen hindilerin fiyatının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirten satıcı Bedir Yakışık, "Geçen yıl 70- 120 liradan satılan hindiler bu yıl da 80-150 lira arasında alıcı buluyor. Ama ilgi yok, günde 4-5 hindi satıyoruz" dedi.



Hindi satışlarının yapıldığı pazara gelenler fiyatı yüksek bulduklarını ifade etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Hindi satışları için kurulan seyyar pazar



Pazarda satışa sunulan Hindiler



Hindi almaya gelen vatandaşlar



Hindi satıcısı Bedir Yakışık ile röportaj



Hindilere yem veren pazarcılar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



==========================================



İstanbul'da pazar kapandı, 1000 hindi elinde kaldı



KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde eşinin aldığı kadın girişimci kredisiyle çadırda bin kadar hindi yetiştiren Tuncay Mutlu, İstanbul'da hindi pazarlarının kapatılmasının ardından hindilerin elinde kaldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm pazarlar kapatıldı, hindiler elimde kaldı. Kredimi ödeyemezsem ipotekli evim, elimden gidecek" dedi.



Lüleburgaz'a bağlı Ceylanköy'de oturan Tuncay ve Çiğdem Mutlu çifti, kamudan 2008 yılında emekli olduktan sonra beraber hayvancılık yapmaya başladı. Çiğdem Mutlu, geçen Haziran ayında 'kadın girişimci kredisi' kullanarak yaklaşık 250 metrekarelik çadırda hindi yetiştirdi. Hayvan sayısı bine kadar çıkan çiftlikte Çiğdem ve eşi Tuncay Mutlu yılbaşı öncesinde İstanbul'daki pazarlarda hindileri satmak istedi. Bunun için Tuncay Mutlu, Halkalı hindi pazarının kapatıldığını öğrenerek Başakşehir Belediye Başkanlığı'na satış izni için başvuru yaptı. iddiaya göre belediye yetkilileri, İstanbul'da hindi pazarlarının kapatıldığını ve satışının yapılmadığı cevabını verdi.



Hayvan yetiştiricisi Tuncay Mutlu, hindi satışlarının çok olduğu yılbaşında döneminde bin kadar hindi ile ortada kaldığını öne sürdü. Uzak pazarlara TIR'la hindi götürmek istediğinde hayvanların dorsede telef olduğunu ifade eden Mutlu, "Eşim kadın girişimci olarak çekmiş olduğu krediden dolayı hindi aldık. Ziraat Bankası'ndan eşime kadın girişimci olarak kredi verildi. Haziran ayında yavru bin 300 adet beslemek için hindi aldık. Tanesini 23 liradan aldık. Besledik bu hale getirdik. Hindiyi besledik, İstanbul'da Halkalı pazarı kalktığından dolayı, Başakşehir'e götürmek istedim. Bunun içinde Başakşehir Belediyesi'ne dilekçe yazdım. Başakşehir Belediyesi izin vermedi. Şu anda yetiştirdiğim 1000 adet hindiyi satamadım. Durumum kötü hindi parasını geri ödeyemeyeceğim. Bankadan çektiğim hindi parası karşılığında banka evimi ipotek etti. Hindi elimizde kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Devlet bize yardım etsin. Şu an tüm pazarlar kapatıldı. Toplu halde satacağım yer yok. 150 bin lira kredi çektim. Şu ana kadar 20-30 tane sattım. Üretici olarak şaşırdık ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.



'YEM FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI'



Hindilerden önce yumurtalık tavuk yetiştirdiğini onunda yem parası arttığı için hindi üretmeye karar verdiğini anlatan Tuncay Mutlu, "Haziran ayında hindi aldığımda yemin fiyatı 55 liraydı. Şu anda 85 liraya yükseldi. Buğday tonu bin 300 lira arpa bin 400 lira. Hedefim ülkeme faydalı üretici olmaktı. Bir ay içinde ödeyemezsem evime haciz gelecek. 138 bin lira bankaya 1 ay içinde ödemem gerekiyor. Sırbistan'dan et getiriliyor. Devlet kendi üreticisine sahip çıkmıyor. Bizim ürettiğimiz eti satın almıyor. Şimdi ben bu krediyi ödeyemezsem evim gidecek ne yapacağımı bilmiyorum. Devletten yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.



Kadın girişimci kredisiyle hindi üreten Çiğdem Mutlu da hindilerin yılbaşında dışında satılabileceğini ancak uygun pazar olmadığını kaydederek, "Yılbaşında genelde iyi satış oluyor ancak sadece yılbaşına bağlı değiliz, uygun pazar olduğunda tümünü satmak istiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------------------



-Hindi çiftliği



-Hindilerin bulunduğu çadır



-Tuncay Mutlu'nun çadıra girmesi



-Hindileri sevmesi ve su vermesi



-Hindi çadırı



-Hindilerden detay



-Tuncay Mutlu ile röp.



-Çadır ve genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,-



===========================================



=======================================



Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu







FETHİYE'de yağan yağmurun ardından tarım arazilerinin bir bölümü sular altında kalırken, bazı yollar da göle döndü.



Fethiye'de dün akşam başlayan ve bu sabaha kadar kesintisiz süren kuvvetli yağış, hasara yol açtı. Telmessos, Sağlık Sitesi, Mavikent, Çiçek Sitesi, Denizkent ve Zümrütkent, gök gürültülü sağanak yağıştan en çok etkilenen yerler arasında yer aldı. Tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Kırsal yerleşimlerde bazı yollar ve bazı sitelerin önleri göle döndü. Çalış, Yanıklar, Kargı ve Çiftlik mahallelerinde Devlet Su İşleri'nin (DSİ) 1 ay önce yaptığı kanal temizliği ile dere ıslah çalışmaları olası zararı azalttı. Karagedik'te dere ağzının tıkalı olması nedeniyle şiddetli yağış etkisini yoğun biçimde hissettirdi. Kuvvetli sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren azaldı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber: FETHİYE(Muğla), -



==========================================



Komşusunu yaralayıp, intihar etti



ESKİŞEHİR'de işçi, 32 yaşındaki Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen nedenle komşusu, 53 yaşındaki Osman Doğan'ı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti.



Olay, Çamlıca Mahallesi Nallıhan Sokak'ta meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve evli olduğu belirtilen Ekrem Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Osman Doğan'a sokakta av tüfeğiyle ateş etti. Saldırgan kaçarken, omuz, sol kol ve yüzüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğan ise çağrılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Ekrem Ö.nün cep telefonu, Çamlıca Mahallesi Olgunluk Sokak'ta bulundu. Polis ekiplerinin aradığı Ekrem Ö. Olgunluk Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan bir evin bahçesinde aynı tüfekle kendisini vurdu.



Silah sesi üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri, Ekrem Ö.'yü ağır yaralı halde buldu. Ekrem Ö., 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı ESOGÜ Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Osman Doğan'ın tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:



-Ekrem Ö.'nün kendini vurduğu 2 katlı kullanılmayan evin önündeki polislerin,



-Evin bahçesindeki polislerin,



-Polislerin bahçedeki tüfeği incelerken,



-Ölen Ekrem Ö.'nün vesikalık fotoğrafı,



-Yaralı Osman Doğan'ın siyah-beyaz vesikalık fotoğrafı bulunuyor.)



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,



================================================



Uzmanlardan 'Bitcoin' kullanıcılarını siber saldırı uyarısı



VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Eray Çelik ve Siber Güvenlik Uzmanı Ozan Uçar, dünya genelinde popülerliği gün geçtikçe artan kripto para birimi 'bitcoin'e yapılan siber saldırılarla ilgili uyarılarda bulundu. Prof.Dr. Çelik, maddi kayıpların yaşanmaması için siber saldırılara karşı yatırımcıların tedbiri arttırması gerektiğini söyledi.



Merkezi İngiltere olan KeepnetLabs adlı siber güvenlik firmasının CEO'su Ozan Uçar ile birlikte dünya genelinde popülerliği gün geçtikçe artan kripto para birimi 'bitcoin'e yapılan siber saldırılara ilişkin çalışma yapan Prof.Dr. H. Eray Çelik, küresel ekonomideki kripto para birimlerinin değerlerinin artmasıyla sadece sıradan yatırımcıların değil, bir takım siber suç çetelerinin de uğraşmaya başladığını söyledi. Prof.Dr. Çelik ve Uçar buna ilişkin farkındalık yaratmak ve engellemek için Ar-Ge çalışmaları yürttüklerini belirtti. Siber güvenlik uzmanı Ozan Uçar, çevrimiçi gerçekleştirilen her türlü işlemin önlem alınmadığı zaman ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti. Prof.Dr. Çelik ise, geçen ay Kuzey Kore hükümetiyle bağlantılı bir çetenin, klasik sosyal mühendislik saldırıları kullanarak, bitcoin yöneticilerini tuzağa düşürmeye çalıştığını kaydederek şöyle konuştu: "Geçen ay Lazarus siber suç çetesi, bitcoin endüstrisinde çalışan kişilerin çevrimiçi parola ve kullanıcı bilgilerini çalmaya çalışmış. Aynı grubun daha önce Bangladeş merkez bankasına saldırı düzenlediğini ve 81 milyon dolar çaldığını eklemiştir. Bu dijital para birimi üzerinde para otoritelerinin ve hükümetlerinin bir hakimiyetleri yok. Çünkü bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, blockchain ağının kontrolünde üretilmekte. Sanal para birimi bitcoinin fiyatları geçtiğimiz ayın sonunda 10 bin doları aştı ve 20 bin dolara doğru devam etti. Bu ciddi yükseliş şüphesiz her kesimi cezbetti. Birçok kişi altın, döviz, faiz gibi yatırım araçları yerine bu yeni yatırım aracına geçti. Tüm dünyanın yükselen dijital para birimi haline geldi. Bu yükseliş siber suç çetelerini de saldırılar düzenlemeye yönlendirdi. Nitekim geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore hükumetine bağlı bir takım olan LazarusGroup, bitcoin çalmak için kripto para birimi çalışanlarına karşı bir hedef odaklı oltalama saldırısında bulundu. Siber saldırganlar, bitcoin çalışanlarına sosyal mühendislik teknikleriyle gerçek görünen, ama sahte olan bir word dosyası gönderiyor. Dosyada düzenlemeyi etkinleştirin diye bir bir pop-up mesajı açılıyor. Ancak bu pop-up, word'de makroları etkinleştirmeye yönelik bir girişim. Bu şeklide belgede gizli olan zararlı makro kolayca çalıştırılabilecektir. Hatta bu makro, arka planda bir birinci seviye uzaktan erişim sağlayan sofistike bir zararlı yazılım kurabilmektedir. Bu zararlı yazılım kurbanının bilgisayarında çalıştıktan sonra, tuş kaydedici gibi parola elde etmeye yarayan başka zararlı yazılım yüklenmesini sağlayabilir."



"BITCOIN'İN DEĞERİ ARTTIKÇA SALDIRILARI DA ARTTI"



Yatırımcılara alınacak tedbirlerle ilgili uyaran Prof. Dr. Çelik ve Uçar: şu uyarılarda bulundu: "Farklı saldırı türleri ve teknikleri olsa da, oltalama saldırılarında hedef son kullanıcıdır. Bu yüzden son kullanıcıların sahte mesajlara, e-postalara, aramalara dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü siber suçlular telefon görüşmeleri, kısa mesajlar veya diğer çevrimiçi araçlarıyla da oltalama saldırıları başlatabilmektedir. Gönderen veya arayan bilinmiyorsa, ya da şüphe varsa, kaynak arayıp mesajın doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. E-postada yazım veya dil bilgisi hataları varsa acil bir talep veya inanılmaz derecede iyi görünen bir teklifler bulunuyorsa şüpheyle yaklaşılmalıdır. Oltalama e-postalarında sıklıkla inandırıcı logolar, gerçek görünen bağlantılar, meşru telefon numaraları ve gerçek çalışanların e-posta imzaları bulunmaktadır. Mesajlar kullanıcıları acele ettiriyorsa ya da harekete geçmeye çağırıyorsa dikkatli davranılmalı ve mesajın geldiği şirket ile doğrudan telefon ile iletişime geçilmelidir. Bilinmeyen gönderenlere ait bağlantılar ve ekler açılmamalıdır. Birinden bir dosya beklenilmiyorsa ekler açılmamalı, şüpheli bir mesaj gelirse, gönderen kişi aranmalıdır. Terk edilmiş flash belleklere dikkat edilmelidir. Siber suçlular kurbanlarını cezbetmek için flaş sürücüleri ortaya bırakabilir, böylece bulan kişi bunu merak edip kullandığında bilmeden bilgisayarlarına zararlı yazılım yükleyebilir. İşletim sisteminin en yeni anti-virüs yazılımlarıyla taranmalıdır. Böylece yeni çıkan kötü amaçlı yazılımlara karşı da gereken önlem alınmış olur. Tüm cihazları, yazılımları ve eklentileri düzenli olarak güncellemeliyiz. Bilgisayarlarımızdaki riskleri en aza indirgemek için işletim sistemi, yazılım ve eklenti güncelleştirmelerini sık sık kontrol etmeli veya mümkünse güncellemeleri otomatik olarak ayarlamalıyız. Kurumsal firmalar ise çalışanlarına düzenli olarak phishing simülasyonları yaparak, gerçek tehditler üzerinden kurum çalışanlarının farkındalık düzeyini artırabilir."



Uçar; ayrıca para değirinin artmasıyla birlikte saldırılarında arttığını belirterek, "Sanal para birimi ekosistemine yönelik sosyal mühendislik ve oltalama saldırılarının artması, bu para birimlerinin değerlerinin artmasının doğal bir sonucu. Çevrimiçi işlem gerçekleştiren kullanıcılar, günümüzde hedef odaklı oltalama saldırılarının güdümünde. Bitcoin'e geçen yıl da ciddi miktarda siber saldırılar düzenlendi. Ancak bu yıl bu para biriminin değerinin ciddi manada yükselmesi, saldırı sıklığını da artırdı. Bu yüzden maddi kayıplar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınması şart" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Van YYÜ siber güvenlik salonundan görüntüler



-Bilgisayar başında çalışan öğrencilerden detaylar



-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Eray Çelik ile ropörtaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



===========================================



Bakırla hat sanatını buluşturuyor



SİVAS'ta hobi olarak başladığı rölyef kabartma işine profesyonel olarak devam eden Necmettin Sadıkoğlu(45), bakırla hat sanatını buluşturuyor. Zırnıklama yöntemiyle 13-14 aşamadan geçirerek yaptığı bakır tablolar yurt içinden yurt dışına kadar bir çok meraklısına ulaşıyor.



Sivas'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası Necmettin Sadıkoğlu, 7 yıldır Sivas Belediyesi İhramcızade Kültür Sanat Merkezinde bakır rölyef eğitmeni olarak çalışıyor. Burada meraklılara ve üniversite öğrencilerine kendi branşı ile ilgili ücretsiz kurslar veren Sadıkoğlu, bunun yanı sıra Sivas Halk Eğitim Merkezinde, Kapalı Cezaevinde ve Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinde de kurslar vererek bakır kabartma sanatını öğretmeye çalışıyor. Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Sadıkoğlu'nun zırnıklama yöntemi ile 13-14 aşamadan geçirerek yapmış olduğu tablolar yurt içi ve yurt dışından birçok yerin duvarını süslerken, eserlerinden bazıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaca ünlü Fransız piyanist Stephen Blet'e hediye edildi. Sadıkoğlu'nun yaptığı eserler, boyut ve içeriğine göre 250 lira ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.



Sanatını, hat sanatı ile bakırın buluşması olarak adlandıran Necmettin Sadıkoğlu ortalama boyuttaki bir tablosunun 2 gün zamanını aldığını söyledi. Sadıkoğlu, "Bakırdan genellikle süs eşyaları dediğimiz ev, ofis, cami gibi bu yerlerin duvar süslemelerinde kullanılan objelerin tasarımını yaparak hayata geçirme işi diyoruz. Çoğu bakırdan takı olarak düşünüyor ama o tamamen ayrı bir sanattır. Bizimki rölyef sanatı kabartma sanatıdır. Bu da alçak ve yüksek kabartma olarak ikiye ayrılır. Bizim daha ziyade Sivas'a özgü motifler olan çift başlı kartal, hayat ağacı, Kongre Binası, Çifte Minare, Gökmedrese, Ulu Cami gibi eserleri hat sanatıyla bakıra taşıyoruz. Biz buna da hat ile bakırın buluşması diyoruz. Çalışmalarımız son aşamasına kadar risk taşıyoruz. A3 boyutunda dediğimiz normal bir tabloyu obje şeklinde olduğunda bile en kötü 2 gün uğraşmamız gerekiyor" dedi.



'DÜNYADA YAPAN ÇOK AZ'



Kullandığı zırnıklama sisteminin Türkiye'de ve dünyada çok az kullanıldığını belirten Sadıkoğlu şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızı zırnıklama sistemi ile yapıyoruz. Sodyum sülfat, kükürt ve su karışımını kaynatıyoruz. Bakırı onun içerisine sokup yıkamaya başlıyoruz. O sırada çok ağır bir koku çıkar. Bakırla kimyasal birleşiyor, gözle görülmeyecek şekilde yanma meydana geliyor. Zırnık budur. Herhangi bir ayakkabı boyası, kalemle boyama filan değildir. Siyahlıklarımız tamamen zırnıklama sistemi ile yakmadır. Yaklaşık 13-14 aşaması vardır. Eskiden çiçek, gemi, Osmanlı arması gibi basite indirgenmiş şeyler yapılıyordu. Bugün Ayet-el Kürsi, Esma'ül Hüsna, Hilye'i Şerif gibi eserleri yapıyoruz. Yaklaşık 1 metre boyunda 65 santim eninde Hilye'i Şerif yapıyoruz. Bunun da Türkiye değil dünyada olduğuna bakır üzerine el işçiliği olarak yapılmışı yoktur. Bunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 1 aya kadar bitireceğiz."



'KÜLTÜR OSCARI KAZANDIM'



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Yaşama Dokunanlar Platformu'nun düzenlediği ve 35 ilden eserin katıldığı yarışmada kendi dalında birinci gelerek kültür oscarı ödülünü kazandığını ifade eden Sadıkoğlu şunları söyledi:



"Şu anda dünyanın her yerinde tablolarımız var. Hindistan'a dahi tablolarımız götürüldü. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tablomuz hediye edildi. Geçen gün Sivas'ta Türkiye ve Filistin yararına konser düzenleyen ünlü Fransız piyanist Stephen Blet'e de tablomuz hediye edildi. 4-5 bakanımızda, iş adamlarımızda, sanat ve siyaset dünyasından bir çok kişide tablomuz var. En son İstanbul'da yapmış olduğumuz Ayet-el Kürsi tablomuzla birlikte 53 şehrin katılımıyla gerçekleştirilen Kültür Bakanlığı destekli Yaşama Dokunanlar Platformu Kültür Oscarları yarışması düzenlendi. Aralığın 8'inde gittim ve finale kalarak kendi branşımda ödülü kazandım. 19 Ocak'ta İstanbul'da gala töreni gerçekleştirilecek ve ödülümüzü alacağız."



Görüntü Dökümü:



-Atölyeden görüntüler



-Sadıkoğlu'nun çalışmaları



-Yaptığı eserler



-Ödül kazandrığı tablosu



-Konuşmaları



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



==========================================



AHBAP üyeleri, Van'da temizlik işçileriyle çöp topladı



ROCK müzik şarkıcısı Haluk Levent öncülüğünde sosyal medya üzerinden örgütlenen Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) Van üyeleri, kentteki belediye temizlik işçileriyle birlikte gece saatlerinde cadde ve sokaklarda çöp topladı. Platform üyeleri, temizlik işçilerine pasta börek ikram edip, birlikte şarkı söyledi.



Sosyal medya üzerinden haberleşip bir araya gelen ve öncülüğünü Haluk Levent'in yaptığı AHBAP'ın Van'daki üyeleri, İpekyolu Belediyesi'nin gece vardiyasında çalışan temizlik işçilerini ziyaret etti. Kentteki öğretmen, öğrenci ve memurlardan oluşan AHBAP üyeleri, ziyaret sırasında evlerinde hazırladıkları pasta, börek, tatlıları belediye işçilerine ikram ederek, onlarla sohbet etti. Sıcak bir ortamda geçen, birlikte şarkıların söylendiği ziyaret ardından işçi ve AHBAP üyeleri hep birlikte gecenin geç saatlerine kadar kentin cadde ve sokaklarında çöp toplayıp, temizlik yaptı.



"YERE ATILAN HER ÇÖP İÇİN BİRİLERİ EĞİLİYOR"



AHBAP Platform Van Temsilcisi Yılmaz Samioğlu, vatandaşların temizlik işçilerine karşı duyarlı davranması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Belediye çalışanları ile bir araya gelmek, dayanışma içinde olmak istedik. Belediye işçilerinin yaptıkları işten dolayı kendilerini değersiz hissettiklerine dair duyumlar alıyorduk. Bizde bunun üzerine temizlik personelleriyle gece saatlerinde bir etkinlik yapmak istedik. Topluma şu mesajı vermek istiyoruz. Vatandaşımız çöp kutusu olduğu halde yerlere çöp atmasın çünkü; yere atılan her çöp için birileri eğilmek zorunda kalıyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımız belediyenin belirlemiş olduğu saatlerde çöplerini çöp kutusuna atmalı. Özellikle temizlik personeline yönelik son derece duyarlı olmalarını rica ediyoruz."



Temizlik işçilerinin yaptığı mesleğin de doktor ve öğretmenlik mesleği gibi son derece önemli bir meslek olduğunu söyleyen AHBAP Platform Temsilcisi Samioğlu, emekçilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-AHBAP üyelerinin temizlik işçilerinin bulunduğu binaya gelmesi



-İşçilerler tarafından karşılanma ve sohbet etme



-İşçilere pasta ve börek ikram edilmesi



-İşçiler ve AHBAP üyelerinin birlikte cadde ve sokaklarda çöp toplaması



-AHBAP Platform Van Temsilcisi Yılmaz Samioğlu ile ropörtaj



-Detaylar



Haber-Kamera: Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, -



=======================================



Alev alan mutfak tüpü söndürüldü



Caddede tüpün yanması



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye ekiplerinin çalışma sırasında kullandığı mutfak tüpü alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası tüp söndürülürken, çevredeki meraklıların yanan tüpün yanına gidip bakması dikkati çekti.



Manavgat İbrahim Sözen Caddesi'nde geçen salı gece tamirat çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kullandığı mutfak tüpü bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Caddenin bir bölümünü trafiğe kapatan ekip, itfaiyeye haber verdi. Ağız kısmından yanmaya devam eden tüp için itfaiye beklenirken, çevredeki meraklıların ise tüpün yanına kadar giderek bakması dikkati çekti.



Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden görevli bir itfaiye eri kontrol amacıyla yanına gittiği yanan tüpü eliyle söndürmek istedi. İtfaiye eri eliyle söndüremediği tüpe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Söndürülen tüp itfaiye eri tarafından boş alana götürüldü. Olay anı ise amatör kamera tarafından görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



Caddede tüpün yanması



Meraklı vatandaşın tüpün yanına gitmesi



İtfaiye erinin tüpe elle müdahalesi



İtfaiye erinin yangın söndürme tüpüyle müdahalesi



Tüpün boş alana götürülmesi



HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



==============================================



Diyetisyen Duygu Selçuk'tan yılbaşında doğru beslenme uyarısı



ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden Diyetisyen Duygu Selçuk, yılbaşı gecesinde doğru beslenmenin önemini anlatarak, yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmek için önerilerde bulundu.



Diyetisyen Selçuk, yılın son günü sabahtan itibaren dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sabah güne hafif bir kahvaltı ile başlanması, öğle ise dengeli bir öğün ile güne devam edilmesi önerisinde bulundu. Sadece yılbaşı akşamına odaklanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Duygu Selçuk, şöyle dedi: "Bizim yanlış yaptığımız nokta; sadece yılbaşı akşamına odaklanmak; 'Akşam yemek yiyeceğim, sabah hiçbir şey yemeyeceğim' mantığıyla ilerlemek. Yılbaşı akşamı hindinin yanı sıra tavuk ve balık da tüketsek mutlaka haşlama, buğulama, ızgara olmasını istiyoruz. Kızartma gibi ağır öğünlerin olmamasını tercih ediyoruz. Alkol tüketiminde; alkol oranı az olan ürünler tercih edilmeli. Rakı, viski, votka tarzı içeçekler yerine, şarap ve şampanya tercih edilmeli. Yılbaşı ardından sabah fazla yüklenmeye bağlı hazımsızlık gelişebilir. Hazımsızlığı gidermek için en azından kahvaltı öncesinde 40 dakikalık yürüyüş yapılmalı, bol su tüketimi olmalı. Özellikle alkol tüketimine bağlı baş ağrıları olabiliyor. Alkol aynı zamanda vücudumuzdan fazla sıvı kaybına sebep oluyor. O sıvı kaybı karşılanmadığı zaman da baş ağrısı gelişebiliyor. Bunu engellemek için bol bol su içmeliyiz. Bunların yaşanmaması için akşam öğününde gerektiği kadar yemek yemeliyiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Diyetisyen Uzmanı Duygu Selçuk'un hastasına yılbaşında doğru beslenme uyarılarından görüntü.



-Diyetisyen Duygu Selçuk röp.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,



===============================================